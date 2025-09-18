"Політична двіжуха мені нецікава": Kyivstoner заявив, що сумує за поїздками у Москву (відео)

Український репер Альберт Васильєв, відомий як Kyivstoner, дав інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю. Він заявив, що в Україні немає свободи слова і страждають люди через власний уряд, а ситуація в Росії його не стосується.

Related video

Kyivstoner зізнався, що сумує за поїздками у Москву. Про це відомо з інтерв'ю на YouTube-каналі "вДудь".

"Тому що Москва — це вайб, як не крути", — зазначив він.

Васильєв розповів, що має у Росії багато друзів, з якими хотів би побачитись і поспілкуватись. Окрім того, він вважає столицю "дуже класним містом".

"Кажу як є. Мене за це тіпи можуть закидати камінням, але це факт", — сказав репер.

Kyivstoner заявив, що йому не цікаві політика й інформаційна війна. Він поскаржився на звинувачення у тому, що сидить на двох стільцях, іронічно запевнивши, що має не такі великі сідниці.

"Тобто критикую дії української влади — зрадник. Критикую дії російської влади — ще якісь слова, не буду їх казати.(…) В принципі оця вся політична двіжуха мені нецікава", — підкреслив Васильєв.

Він назвав своєю мрією те, щоб люди перестали помирати на війні. При цьому зазначив, що у політичних іграх брати участь не хоче.

"Сидіти й жити війною — це неможливо, коли ти не перебуваєш там. Це дуже важко і це нікуди не призведе, хоча ти приблизно розумієш, що це все — політичні ігри. Я не можу так жити", — сказав Kyivstoner.

Він повідомив, що допомагає хлопцям, які воюють і "виживають" в Україні, грошима й словами. Сам репер перебуває за кордоном — у Братиславі.

Васильєв заявив, що йому пощастило, адже він може з відстані критикувати українську владу, а на інших блогерів чинять тиск. При цьому на запитання, чому у нього не викликає такого обурення мовчання його друзів з Росії, Kyivstoner відповів, що це його "ніяк не стосується".

"Коли я кажу, чому блогери мовчать — це про те свавілля, яке відбувається в Україні. Розумієш? Те, що стосується людей. (…) Мені просто по-людськи дуже образливо, що звичайні люди страждають і нічого не можуть зробити, розумієш? І вони страждають не через ворога, вони страждають від уряду. Оце мене обурює. І мене обурює, що люди мовчать, які живуть там", — пояснив він.

Репер розкритикував те, як відбувається мобілізація в Україні, запропонувавши змінити підхід і інакше мотивувати людей іти на війну. З його слів, те, що стосується Росії, його не цікавить.

Васильєв переконаний, що свободи слова в Україні немає. Людей, які закликають допомагати військовим і долучатись до Сил оборони, він звинуватив у "заробітку на кістках".

Водночас Kyivstoner підтвердив, що не їздить у Росію та не хоче, щоб якісь частини України були захоплені. Він наголосив, що переживає за людей і підтримує український народ у цій війні. Репер зазначив, що не хоче думати про капітуляцію або згоду на пропозицію президента РФ Володимира Путіна щодо розділу територій.

Нагадаємо, минулого рока Kyivstoner потрапив у скандал через публічний конфлікт з захисником "Азовсталі" Давидом Касаткіним з позивним "Хімік". Репер заявляв, що військовий, якому він пропонував віддати життя за Україну в особистому листуванні, "наїхав" на нього за вказівкою СБУ.

17 вересня соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин підтвердив стосунки з журналісткою Яніною Соколовою, але повідомив, що пара вже не разом. Він зазначив, що натякав на події у своєму особистому житті через творчість.