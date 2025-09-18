Эпатажная рэперша Карди Би в четвертый раз станет мамой: кто отец (фото)

32-летняя американская рэп-исполнительница Карди Би (Белкалис Марленис Альманзар) сообщила, что беременна четвертым ребенком. В ее жизни после длительного и скандального развода с Offset началась новая страница.

Об этом артистка сказала в интервью для CBS Mornings. Четвертый ребенок должен родиться в феврале следующего года.

"Я рожаю ребенка со своим парнем, Стефоном Диггзом", — сказала Карди и добавила, что чувствует себя сильной и счастливой.

Звезда сцены и футболист Стефон Диггз встречаются с конца 2024 года, а впервые официально вышли вместе в мае 2025 на матче NBA. Многодетная мама признается, что любимый стал для нее опорой.

"Он заставляет меня чувствовать себя уверенно и очень сильно. Две недели назад у меня была паническая атака, а он сказал: "Девочка, возьми себя в руки", — вспоминает Карди.

Карди Би с детьми Фото: Instagram

До этих отношений рэперша несколько лет состояла в браке с рэпером Offset. У пары родилось трое общих детей: дочь Калчер, сын Вейв и маленькая дочь Блоссом, которая родилась в сентябре 2024 года.

Отношения с Offset сопровождались изменами и скандалами. Летом 2024 года артистка в третий раз подала на развод. И теперь в ее жизни началась новая страница.

Карди Би Фото: Instagram

Отметим, что бойфренд Карди Би воспитывает 9-летнюю дочь Нову, поэтому для него этот ребенок будет вторым.

