Епатажна реперка Карді Бі вчетверте стане мамою: хто батько (фото)

32-річна американська реп-виконавиця Карді Бі (Белкаліс Марленіс Альманзар) повідомила, що вагітна четвертою дитиною. У її житті після тривалого та скандального розлучення з Offset почалася нова сторінка.

Про це артистка сказала в інтерв'ю для CBS Mornings. Четверта дитина має народитися в лютому наступного року.

Карді Бі вагітна

"Я народжую дитину зі своїм хлопцем, Стефоном Діггзом", — сказала Карді та додала, що почувається сильною і щасливою.

Зірка сцени та футболіст Стефон Діггз зустрічаються з кінця 2024 року, а вперше офіційно вийшли разом у травні 2025 на матчі NBA. Багатодітна мама зізнається, що коханий став для неї опорою.

"Він змушує мене почуватися впевнено та дуже сильно. Два тижні тому в мене була панічна атака, а він сказав: "Дівчинко, візьми себе в руки", — пригадує Карді.

Карді Бі з дітьми Фото: Instagram

До цих стосунків реперка кілька років перебула у шлюбі з репером Offset. У пари народилося троє спільних дітей: донька Калчер, син Вейв та маленька донька Блоссом, яка народилася у вересні 2024 року.

Стосунки з Offset супроводжувалися зрадами та скандалами. Влітку 2024 року артистка втретє подала на розлучення. І тепер у її житті почалася нова сторінка.

Карді Бі Фото: Instagram

Зазначимо, що бойфренд Карді Бі виховує 9-річну доньку Нову, тому для нього ця дитина буде друга.

