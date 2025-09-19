Гнатковский проучил зрителя, у которого зазвонил телефон: зал "разорвало" (видео)
Украинский актер Алексей Гнатковский насмешил зрителей спектакля "Гуцулка Ксеня", когда прямо во время показа у одного из зрителей зазвонил телефон. Артист не стал злиться, а наоборот попросил взять трубку.
Гнатковский пошутил, что, возможно, именно этот звонок приблизит победу. Видео курьезной ситуации делится местный паблик Ивано-Франковска.
Алексей Гнатковский насмешил публику
Гнатковский и его коллега по сцене как раз играли сцену спектакля "Гуцулка Ксеня", как у одного из зрителей неожиданно зазвонил телефон. Актер остановился, посмотрел в зал и сосредоточенно сказал: "Подожди... Возьмите! Может, этот звонок приблизит нас к победе. Я не знаю".
После этих слов зал взорвался смехом.
На этом шутки не закончились. Гнатковский представил разговор, который мог бы состояться между зрителем и тем, кто к нему пытался достучаться. Актер сказал, что, вероятно, человека спросили бы, где он сейчас. А после ответа, что на спектакле, собеседник поинтересовался бы, о чем он.
"Еще не знаю. Какие-то два парня пьют водку", — ответил бы зритель, который отвлекался от самого спектакля, по версии звезды "Довбуша".
Зал снова громко засмеялся и начал аплодировать.
После неожиданной импровизации Алексей Гнатковский продолжил двигаться по сценарию спектакля, будто ничего и не произошло.
Пользователи сети также оценили ситуацию на сцене театра:
- "Импровизация крутая, а что люди до сих пор не научились выключать звук на спектаклях, то печально".
- "Браво актерам! Очень остроумная и смешная импровизация! А тем другим стыд! Какое неуважение должно быть, чтобы забыть выключить телефон! Свиньи!".
- "Как же хорошо, что на это стали обращать внимание, все больше и больше, надо уже какой-то штраф вводить за звонок... не умеешь на вибро ставить, выключай совсем".
