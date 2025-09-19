Гнатковський провчив глядача, у якого задзвонив телефон: зал "розірвало" (відео)
Український актор Олексій Гнатковський насмішив глядачів вистави "Гуцулка Ксеня", коли прямо під час показу в одного з глядачів задзвонив телефон. Артист не став злитися, а навпаки попросив взяти слухавку.
Гнатковський пожартував, що, можливо, саме цей дзвінок наблизить перемогу. Відео курйозної ситуації ділиться місцевий паблік Івано-Франківська.
Олексій Гнатковський насмішив публіку
Гнатковський та його колега по сцені якраз грали сцену вистави "Гуцулка Ксеня", як в одного з глядачів несподівно задзвонив телефон. Актор зупинився, подивився в зал та зосереджено сказав: "Почекай… Візьміть! Може, цей дзвінок наблизить нас до перемоги. Я не знаю".
Після цих слів зал вибухнув сміхом.
На цьому жарти не закінчились. Гнатковський уявив розмову, яка могла б відбутися між глядачем та тим, хто до нього намагався достукатися. Актор сказав, що, ймовірно, людину запитали б, де вона зараз. А після відповіді, що на виставі, співрозмовнив поцікавився б, про що вона.
"Ще не знаю. Якісь два хлопа пʼють горілку", — відповів би глядач, який відволікався від самої вистави, за версією зірки "Довбуша".
Зал знову голосно засміявся і почав аплодувати.
Після несподіваної імпровізації Олексій Гнатковський продовжив рухатися за сценарієм вистави, ніби нічого і не сталося.
Користувачі мережі також оцінили ситуацію на сцені театру:
- "Імпровізація крута, а що люди досі не навчились вимикати звук на виставах, то сумно".
- "Браво акторам! Дуже дотепна та смішна імпровізація! А тим іншим сором! Яка неповага має бути, щоб забути вимкнути телефон! Свині!".
- "Як же добре, що на це стали звертати увагу, все більше і більше, треба вже якийсь штраф вводити за дзвінок… не вмієш на вібро ставити, вимикай зовсім".
