"Халатность врачей": наследницу династии миллионеров нашли мертвой в постели (фото)

Влиятельная греческая семья Лемос планирует подать в суд на британскую систему здравоохранения из-за смерти 30-летней наследницы Марисы Лаиму. Женщина умерла 11 сентября в Лондоне после укуса насекомого.

Родственники обвиняют врачей двух престижных лондонских больниц в "халатности" и утверждают, что трагедии можно было избежать. Подробнее об этом случае пишет издание Daily Mail.

Марису Лаиму нашли мертвой в семейном доме в элитном районе Найтсбридж. Молодая женщина, которая также была известна под фамилией Лемос, недавно преодолела рак молочной железы и редкое заболевание крови.

За несколько дней до смерти она обращалась за медицинской помощью в две уважаемые лондонские больницы, однако врачи приняли решение выписать ее домой.

"Это стопроцентная халатность. Мариса ушла из жизни из-за них. Они могли бы наблюдать за ней, дать антибиотики, и это спасло бы ей жизнь", — заявил родственник семьи, подтвердив намерения относительно судебного иска.

Хронология трагических событий

9 сентября Лаиме стало плохо — она почувствовала головокружение, зуд, высокую температуру и другие признаки инфекции. Вызванная скорая помощь зафиксировала лихорадку 39°C, несмотря на это женщина решила остаться дома.

На следующее утро, когда состояние ухудшилось, Мариса самостоятельно обратилась в клинику Leaders in Oncology Care на Харли-стрит, где ранее проходила химиотерапию. Медики провели анализы крови, поставили капельницу с антибиотиками, но из-за серьезности состояния вызвали скорую в University College London Hospital.

Мариса Лаиму умерла 11 сентября в Лондоне Фото: Daily Mail

В больнице обследование проводили медсестры, а не врачи — они пришли к выводу, что госпитализация не нужна. Лаиму выписали в 18:30 с антибиотиками, но пациентка все еще чувствовала себя плохо.

"Никто не проверяет меня, никто не приходит, я не знаю, где они, у меня головокружение, плохо себя чувствую", — написала она подруге из больницы.

Той же ночью Лаиму заснула и больше не проснулась.

Официальный диагноз и обвинения

Семья утверждает, что видела официальный диагноз — "токсическое воздействие яда" в результате укуса животного или насекомого.

"Ни один врач не осматривал Марису. Только медсестры видели ее, делали анализы крови и передали результаты врачу, а тот сказал, что ее можно выписывать. Мать Марисы, Бесси, считает, что ее дочь ушла из жизни из-за них. Они не должны были ее отпускать", — возмущается родственник.

Биография Марисы Лаиму

Лаиму родилась и выросла в Великобритании, хотя ее состоятельная семья происходит из Афин. Ее отец Диамантис принадлежит к влиятельной судоходной семье Лемос, бизнес которой уходит корнями в начало XX века. Наследница династии миллионеров работала в детских садах, рецепционисткой в отеле, занималась театром. Недавно она сыграла Джульетту в лондонской постановке "Ромео и Джульетта" и готовилась к спектаклю "Оливер".

Семья Марисы Лаиму Фото: Daily Mail

В апреле 2023 года Лаиму диагностировали рак молочной железы, из-за которого она прошла шесть месяцев химиотерапии. После операции женщина провела четыре недели в реанимации. "Мы все разбиты, мы очень сплоченная семья. Не можем понять, почему и как это могло произойти в наши дни", — говорит ее родственник.

Семья до сих пор ждет результатов вскрытия.

