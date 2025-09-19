"Недбалість лікарів": спадкоємицю династії мільйонерів знайшли мертвою у ліжку (фото)

Впливова грецька родина Лемос планує подати до суду на британську систему охорони здоров'я через смерть 30-річної спадкоємиці Маріси Лаїму. Жінка померла 11 вересня в Лондоні після укусу комахи.

Related video

Родичі звинувачують лікарів двох престижних лондонських лікарень у "недбалості" та стверджують, що трагедії можна було уникнути. Детальніше про цей випадок пише видання Daily Mail.

Марісу Лаїму знайшли мертвою в родинному будинку в елітному районі Найтсбридж. Молода жінка, яка також була відома під прізвищем Лемос, нещодавно подолала рак молочної залози та рідкісне захворювання крові.

За кілька днів до смерті вона зверталася за медичною допомогою до двох поважних лондонських лікарень, однак лікарі прийняли рішення виписати її додому.

"Це стовідсоткова недбалість. Маріса пішла з життя через них. Вони могли б спостерігати за нею, дати антибіотики, і це врятувало б їй життя", — заявив родич сім'ї, підтвердивши наміри щодо судового позову.

Хронологія трагічних подій

9 вересня Лаїмі стало зле — вона відчула запаморочення, свербіж, високу температуру та інші ознаки інфекції. Викликана швидка допомога зафіксувала лихоманку 39°C, попри це жінка вирішила залишитися вдома.

Наступного ранку, коли стан погіршився, Маріса самостійно звернулася до клініки Leaders in Oncology Care на Харлі-стріт, де раніше проходила хімієтерапію. Медики провели аналізи крові, поставили крапельницю з антибіотиками, але через серйозність стану викликали швидку до University College London Hospital.

Маріса Лаїму померла 11 вересня в Лондоні Фото: Daily Mail

У лікарні обстеження проводили медсестри, а не лікарі — вони дійшли висновку, що госпіталізація не потрібна. Лаїму виписали о 18:30 з антибіотиками, але пацієнтка все ще почувалася погано.

"Ніхто не перевіряє мене, ніхто не приходить, я не знаю, де вони, у мене запаморочення, погано себе почуваю", — написала вона подрузі з лікарні.

Тієї ж ночі Лаїму заснула і більше не прокинулася.

Офіційний діагноз та звинувачення

Родина стверджує, що бачила офіційний діагноз — "токсичний вплив отрути" внаслідок укусу тварини або комахи.

"Жоден лікар не оглядав Марису. Тільки медсестри бачили її, робили аналізи крові і передали результати лікарю, а той сказав, що її можна виписувати. Мати Маріси, Бессі, вважає, що її дочка пішла з життя через них. Вони не повинні були її відпускати", — обурюється родич.

Біографія Мариси Лаїму

Лаїму народилася і виросла у Великій Британії, хоча її заможна родина походить з Афін. Її батько Діамантіс належить до впливової судноплавної родини Лемос, бізнес якої сягає корінням початку XX століття. Спадкоємиця династії мільйонерів працювала в дитячих садках, рецепціоністкою у готелі, займалася театром. Нещодавно вона зіграла Джульєтту в лондонській постановці "Ромео і Джульєтта" і готувалася до вистави "Олівер".

Родина Маріси Лаїму Фото: Daily Mail

У квітні 2023 року Лаїму діагностували рак молочної залози, через який вона пройшла шість місяців хімієтерапії. Після операції жінка провела чотири тижні в реанімації. "Ми всі розбиті, ми дуже згуртована родина. Не можемо зрозуміти, чому і як це могло статися в наші дні", — каже її родич.

Сім'я досі чекає результатів розтину.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Актор Роберт Редфорд помер, так і не побачивши арешту вбивці нареченого своєї дочки.

Американська акторка Патрісія "Пет" Кроулі, володарка премії "Золотий глобус" з 60-річною кар'єрою в кіно та на телебаченні, померла у віці 91 року.

Крім того, на війні загинув Денис Пономаренко: він один з творців "Х-фактора" й "Україна має талант".