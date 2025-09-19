Дэн Браун женится на одной из своих "любовниц", которая на 27 лет моложе его (фото)

61-летний американский автор Дэн Браун обручился с одной из "квартета своих вероятных любовниц" — 34-летней нидерландской наездницей Джудит Питерсен. Сейчас пара находится в Праге.

Браун подтверждает новый этап отношений, используя последнюю строку в благодарностях за свою только что опубликованную восьмую книгу "Тайна тайн", чтобы выразить искреннюю благодарность "моей невесте, Джудит Питерсен". Об этом пишет Daily Mail.

Джудит Питерсен Фото: Instagram

Его бывшая жена Блайт утверждала, что писатель и Питерсен завязали романтические отношения еще в 2014 году, когда брюнетка жила с ними во время выздоровления после операции на плече. Впоследствии, как утверждает Блайт, Браун подарил специалисту по верховой езде автомобиль, грузовик для перевозки двух лошадей и жеребца стоимостью 350 000 долларов.

Дэн Браун и Джудит Питерсен Фото: Instagram

Сам автор ранее настаивал на том, что его отношения со всадницей начались после брака с Блайт.

Скандальный развод Дэна Брауна

Он — автор, установивший мировые рекорды продаж и обеспечивший себе неплохой банковский счет благодаря "Коду да Винчи", который, как размышлял Дэн Браун, он "не смог бы написать" без помощи своей жены Блайт, "несомненно, самой поразительно талантливой женщины, которую он когда-либо знал".

Однако к 2018 году их брак и творческое партнерство закончились разводом.

В 2020 году Блайт начала судебный иск, утверждая, что ее бывший муж вел "жизнь лжи", во время которой он выкачивал деньги с их совместных банковских счетов, чтобы щедро дарить подарки четырем любовницам — личной тренерше, парикмахерше, политической деятельнице с карибского острова Ангилья и нидерландской тренерше по верховой езде, которую наняла сама Блайт.

Дэн Браун с бывшей женой Фото: Getty Images

Браун тем временем настаивал, что никогда не вводил свою бывшую жену в заблуждение относительно их финансов во время развода, добавив, что она в итоге получила половину этих активов в 100 миллионов фунтов стерлингов.

