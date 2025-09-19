Ден Браун одружиться з однією зі своїх "коханок", яка на 27 років молодша за нього (фото)

61-річний американський автор Ден Браун заручився з однією з "квартету своїх ймовірних коханок" – 34-річною нідерландською наїзницею Джудіт Пітерсен. Наразі пара перебуває в Празі.

Браун підтверджує новий етап стосунків, використовуючи останній рядок у подяках за свою щойно опубліковану восьму книгу "Таємниця таємниць", щоб висловити щиру подяку "моїй нареченій, Джудіт Пітерсен". Про це пише Daily Mail.

Джудіт Пітерсен Фото: Instagram

Його колишня дружина Блайт стверджувала, що письменник і Пітерсен зав’язали романтичні стосунки ще у 2014 році, коли брюнетка жила з ними під час одужання після операції на плечі. Згодом, як стверджує Блайт, Браун подарував фахівчині з верхової їзди автомобіль, вантажівку для перевезення двох коней та жеребця вартістю 350 000 доларів.

Ден Браун та Джудіт Пітерсен Фото: Instagram

Сам автор раніше наполягав на тому, що його стосунки з вершницею почалися після шлюбу з Блайт.

Скандальне розлучення Дена Брауна

Він — автор, який встановив світові рекорди продажів і забезпечив собі непоганий банківський рахунок завдяки "Коду да Вінчі", який, як розмірковував Ден Браун, він "не зміг би написати" без допомоги своєї дружини Блайт, "безсумнівно, найвражаюче талановитішої жінки, яку він коли-небудь знав".

Однак до 2018 року їхній шлюб і творче партнерство закінчилися розлученням.

У 2020 році Блайт розпочала судовий позов, стверджуючи, що її колишній чоловік вів "життя брехні", під час якого він викачував гроші з їхніх спільних банківських рахунків, щоб щедро дарувати подарунки чотирьом коханкам — особистій тренерці, перукарці, політичній діячці з карибського острова Ангілья та нідерландській тренерці з верхової їзди, яку найняла сама Блайт.

Ден Браун з колишньою дружиною Фото: Getty Images

Браун тим часом наполягав, що ніколи не вводив свою колишню дружину в оману щодо їхніх фінансів під час розлучення, додавши, що вона зрештою отримала половину цих активів у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

