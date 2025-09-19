Икону кино 80-х не узнали на улице: она завязывала шнурки на скамейке (фото)

Известную голливудскую актрису заметили, как она завязывала шнурки прямо на скамейке в Лондоне. 63-летняя Мег Райан хорошо известна благодаря фильмам 80-х и 90-х годов.

Кинозвезда пользовалась огромной славой в 80-х и 90-х годах и снялась в ряде классических картин. Об этом пишет The Sun.

Актрису, известную романтическими комедиями, такими как "Когда Гарри встретил Салли", заметили на прогулке в столице Британии, когда она остановилась, чтобы завязать шнурки.

Мег Райан Фото: The Sun

Сев на скамейку, голливудская кинозвезда осталась незамеченной людьми, которые проходили мимо, когда она завязывала шнурки.

Мэг была одета с головы до ног в черное, а дополнила свой образ парой круглых солнцезащитных очков. Ее фирменные светлые волосы волнами спадали на плечи.

Мег Райан Фото: The Sun

Мег Райан — икона кино

В конце 80-х и в 90-х годах Мег была королевой романтических комедий. Ей удавалось получать хит за хитом, с такими фильмами, как "Вам письмо", "Французский поцелуй", "Когда Гарри встретил Салли" и "Кейт и Леопольд".

Райан взяла перерыв в актерской карьере в 2003 году на 12 лет.

"Мне было не так интересно актерство, как другие вещи, которые может дать тебе жизнь", — говорила звезда.

Кроме того, что Райан является кинозвездой, она также является мамой двоих детей — 21-летней Дейзи и 24-летнего Джека. Актриса усыновила свою дочь из Китая в 2006 году, когда ей было 14 месяцев. Биологическим отцом Джека является бывший муж Мег Деннис Квейд, с которым она развелась в 2001 году.

