Ікону кіно 80-х не впізнали на вулиці: вона завʼязувала шнурівки на лавці (фото)

Відому голлівудську акторку помітили, як вона зав'язувала шнурки просто на лавці в Лондоні. 63-річна Мег Раян добре відома завдяки фільмам 80-х та 90-х років.

Кінозірка користувалася величезною славою у 80-х і 90-х роках і знялася в низці класичних картин. Про це пише The Sun.

Акторку, відому романтичними комедіями, такими як "Коли Гаррі зустрів Саллі", помітили на прогулянці у столиці Британії, коли вона зупинилася, щоб зав'язати шнурки.

Мег Раян Фото: The Sun

Сівши на лавку, голлівудська кінозірка залишилася непоміченою людьми, які проходили повз, коли вона зав'язувала шнурки.

Мег була одягнена з голови до ніг у чорне, а доповнила свій образ парою круглих сонцезахисних окулярів. Її фірмове світле волосся хвилями спадало на плечі.

Мег Раян Фото: The Sun

Мег Раян — ікона кіно

Наприкінці 80-х та у 90-х роках Мег була королевою романтичних комедій. Їй вдавалося здобувати хіт за хітом, з такими фільмами, як "Вам лист", "Французький поцілунок", "Коли Гаррі зустрів Саллі" та "Кейт і Леопольд".

Раян взяла перерву в акторській кар'єрі у 2003 році на 12 років.

"Мені було не так цікаво акторство, як інші речі, які може дати тобі життя", — казала зірка.

Окрім того, що Раян є кінозіркою, вона також є мамою двох дітей – 21-річної Дейзі та 24-річного Джека. Актриса усиновила свою доньку з Китаю у 2006 році, коли їй було 14 місяців. Біологічним батьком Джека є колишній чоловік Мег Денніс Квейд, з яким вона розлучилася у 2001 році.

