"Она — враг Украины": известный певец "разнес" Каменских после языкового скандала

Украинский певец и лидер группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта, резко высказался о Насте Каменских после того, как артистка исполняла в США песни на русском и заявила, что язык — неважен.

Михайлюта прокомментировал свое отношение к скандалу в шоу "Утро в большом городе". Более того, он назвал коллегу по сцене "врагом Украины".

"Если для нее язык любви — это язык палачей, убийц и насильников, то хорошо. Значит, она проявляет себя как нарочитый представитель врага. Она — враг Украины", — заявил музыкант

Скандал с Каменских

В конце лета NK отправилась в тур по городам США. На сцене одного из американских заведений она спела на русском песни "Красное вино", "Это моя ночь", хотя и перевела их на украинский.

"Неважно, какого цвета твоя кожа. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — сказала Каменских со сцены на русском.

После волны возмущения украинцев ювелирный бренд "Золотой Век" даже разорвал с ней контракт, который длился с 2021 года и приносил звезде, по слухам, миллион долларов в год.

Кроме того, жена Потапа заявила о готовности двигаться дальше и петь на испанском.