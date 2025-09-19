"Вона — ворог України": відомий співак "розніс" Каменських після мовного скандалу

Український співак та лідер гурту "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта, різко висловився про Настю Каменських після того, як артистка виконувала в США пісні російською та заявила, що мова — неважлива.

Михайлюта прокоментував своє ставлення до скандалу в шоу "Ранок у великому місті". Ба більше, він назвав колегу по сцені "ворогом України".

"Якщо для неї мова любові — це мова катів, вбивць і ґвалтівників, то добре. Значить, вона проявляє себе як нарочитий представник ворога. Вона — ворог України", — заявив музикант

Скандал з Каменських

Наприкінці літа NK вирушила в тур містами США. На сцені одного з американських закладів вона заспівала російською пісні "Красное вино", "Это моя ночь", хоча й переклала їх українською.

"Неважливо, якого кольору твоя шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова — любов. Це найголовніше почуття у світі", — сказала Каменських зі сцени російською.

Після хвилі обурення українців ювелірний бренд "Золотий Вік" навіть розірвав з нею контракт, який тривав з 2021 року та приносив зірці, за чутками, мільйон доларів на рік.

Настя Каменських Фото: kamenskux

