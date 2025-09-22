Голос Украины: заслуженный артист Завадский оказался в больнице, он в тяжелом состоянии (фото)

Заслуженного артиста Украины, актера театра, кино и дубляжа Дмитрия Завадского госпитализировали. Коллеги сообщили, что у актера случился инсульт. Сейчас он находится в больнице.

Известие о госпитализации Дмитрия Завадского сообщил его коллега, актер Павел Скороходько. 21 сентября в своем Facebook он отметил, что у заслуженного артиста, голос которого звучал во многих фильмах, подозрение на инсульт, а его состояние остается тяжелым.

"Актер театра им. Ивана Франко, гений дубляжа Дмитрий Завадский в больнице. По состоянию на первую половину дня, у него было подозрение на инсульт. Только что стало известно, что ему стало хуже. К сожалению, точного диагноза, как и его текущего состояния, я не знаю", — написал Скороходько.

Диагноз Дмитрия Завадского

Позже актриса Антонина Хижняк рассказала о диагнозе: у Дмитрия Завадского действительно случился инсульт. Она также обратилась к поклонникам и коллегам с призывом помочь финансово.

Дмитрий Завадский находится в тяжелом состоянии Фото: Facebook

"Этот голос вы слышите в каждом фильме, мультике, сериале. Дмитрий Завадский — легенда украинского дубляжа и талантливый актер. К сожалению, у него случился инсульт. Дубляжным сообществом мы собираем средства на лечение и очень просим поддержки для нашего коллеги", — отметила Хижняк.

На данный момент информации о текущем состоянии артиста нет.

