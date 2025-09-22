Голос України: заслужений артист Завадський опинився у лікарні, він у важкому стані (фото)

Заслуженого артиста України, актора театру, кіно та дубляжу Дмитра Завадського госпіталізували. Колеги повідомили, що в актора стався інсульт. Наразі він перебуває в лікарні.

Звістку про госпіталізацію Дмитра Завадського повідомив його колега, актор Павло Скороходько. 21 вересня у своєму Facebook він зазначив, що у заслуженого артиста, голос якого звучав у багатьох фільмах, підозра на інсульт, а його стан залишається тяжким.

"Актор театру ім. Івана Франка, геній дубляжу Дмитро Завадський в лікарні. Станом на першу половину дня, в нього була підозра на інсульт. Щойно стало відомо, що йому погіршало. На жаль, точного діагнозу, як і його поточного стану, я не знаю", — написав Скороходько.

Діагноз Дмитра Завадського

Згодом акторка Антоніна Хижняк розказала про діагноз: у Дмитра Завадського дійсно стався інсульт. Вона також звернулася до прихильників і колег із закликом допомогти фінансово.

Дмитро Завадський перебуває у важкому стані Фото: Facebook

"Цей голос ви чуєте в кожному фільмі, мультику, серіалі. Дмитро Завадський — легенда українського дубляжу і талановитий актор. На жаль, в нього стався інсульт. Дубляжною спільнотою ми збираємо кошти на лікування і дуже просимо підтримки для нашого колеги", — зазначила Хижняк.

Наразі інформації про поточний стан артиста немає.

