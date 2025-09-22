"Я выполнила свою роль": новая "Мисс Америка" ответила на волну критики из-за внешности

Победительница конкурса "Мисс Америка" Кэсси Донеган призналась, что не ожидала, как ее триумф быстро затмят комментарии в соцсетях. Сразу после финала 7 сентября в Орландо (Флорида), где она представляла штат Нью-Йорк, пользователи начали критиковать ее сценический макияж, называя его слишком "тяжелым" под ярким светом. Некоторые даже считали, что победу должна была одержать финалистка из Техаса Сейди Ширмаер.

В разговоре с Fox News Digital 28-летняя Донеган заявила, что не позволит негативу затмить ее достижения, пишет New York Post.

"Когда происходит что-то настолько большое, всегда появляется множество мнений. Люди имеют право на свою позицию, особенно в таком публичном пространстве, как интернет. Но меня окружает любовь и поддержка, и я не дам этим словам разрушить невероятный момент в моей жизни", — сказала она.

Миссия новой "Мисс Америки"

Мисс Америка подчеркнула, что ее главная миссия — быть примером для молодых девушек по всей стране.

"Я хочу, чтобы они верили в себя. Ведь если этого не сделают они, то никто другой не сделает. Если хотя бы у кого-то благодаря мне появится искра уверенности, значит, я выполнила свою роль", — пояснила Донеган.

Кэсси Донеган на конкурсе Фото: Instagram

Победа принесла ей стипендию в $50 тысяч на обучение, а также дополнительные $3 тысячи за выступление в предварительном этапе конкурса талантов.

История Кэсси Доннеган

Донеган также поделилась своей историей: она выросла в малообеспеченной семье, пережила буллинг в школе, а ее мама имела серьезные проблемы со здоровьем.

"Меня не воспитывали в роскошных условиях, у меня не было платья за $10 тысяч. Часть вещей для макияжа я купила в аптеке. Это доказательство, что происхождение или обстоятельства не определяют твой успех", — подчеркнула она.

Среди приоритетов своего года как Мисс Америка Донеган назвала объединение людей во времена разделенности.

"Я дочь ветерана ВМС США. Имею большую гордость за нашу армию, за защиту равенства и свободы. Моя задача — создавать пространство, где люди могут говорить правду и чувствовать сообщество. Когда мы начинаем слышать друг друга, мы движемся к единству", — сказала она.

