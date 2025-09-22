"Я виконала свою роль": нова "Міс Америка" відповіла на хвилю критики через зовнішність

Переможниця конкурсу "Міс Америка" Кессі Донеган зізналася, що не очікувала, як її тріумф швидко затьмарять коментарі в соцмережах. Одразу після фіналу 7 вересня в Орландо (Флорида), де вона представляла штат Нью-Йорк, користувачі почали критикувати її сценічний макіяж, називаючи його занадто "важким" під яскравим світлом. Дехто навіть вважав, що перемогу мала здобути фіналістка з Техасу Сейді Шірмаєр.

У розмові з Fox News Digital 28-річна Донеган заявила, що не дозволить негативу затьмарити її досягнення, пише New York Post.

"Коли відбувається щось настільки велике, завжди з’являється безліч думок. Люди мають право на свою позицію, особливо в такому публічному просторі, як інтернет. Але мене оточує любов і підтримка, і я не дам цим словам зруйнувати неймовірний момент у моєму житті", – сказала вона.

Місія нової "Міс Америки"

Міс Америка наголосила, що її головна місія – бути прикладом для молодих дівчат по всій країні.

"Я хочу, щоб вони вірили в себе. Адже якщо цього не зроблять вони, то ніхто інший не зробить. Якщо бодай у когось завдяки мені з’явиться іскра впевненості, значить, я виконала свою роль", – пояснила Донеган.

Кессі Донеган на конкурсі Фото: Instagram

Перемога принесла їй стипендію у $50 тисяч на навчання, а також додаткові $3 тисячі за виступ у попередньому етапі конкурсу талантів.

Історія Кессі Донеган

Донеган також поділилася своєю історією: вона виросла в малозабезпеченій родині, пережила булінг у школі, а її мама мала серйозні проблеми зі здоров’ям.

"Мене не виховували у розкішних умовах, я не мала сукні за $10 тисяч. Частину речей для макіяжу я купила в аптеці. Це доказ, що походження чи обставини не визначають твій успіх", – підкреслила вона.

Серед пріоритетів свого року як Міс Америка Донеган назвала об’єднання людей у часи розділеності.

"Я донька ветерана ВМС США. Маю велику гордість за нашу армію, за захист рівності та свободи. Моє завдання – створювати простір, де люди можуть говорити правду і відчувати спільноту. Коли ми починаємо чути одне одного, ми рухаємось до єдності", – сказала вона.

