61-летняя Маша Распутина официально вышла замуж после 25 лет отношений (фото)

Российская певица узаконила свои отношения с предпринимателем Виктором Захаровым. Пара вместе уже более четверти века, но до этого времени жила без официального брака.

Известно, что артистка и ее избранник познакомились еще в конце 1990-х. В 1999 году они обвенчались, а впоследствии у них родилась общая дочь, которую также назвали Машей, сообщают российские СМИ.

Как говорится в сообщении, долгое время пара не могла оформить брак юридически, ведь Захаров оставался женатым. Лишь недавно он развелся со своей первой женой, после чего смог официально соединить жизнь с певицей.

22 сентября артистка поделилась свадебной фотографией с Виктором Захаровым, который старше ее на девять лет, и загадочно подписала пост: "Будьте счастливы! Я вас люблю!"

Маша Распутина вышла замуж/ фото, вероятно, сгенерировано ИИ

