61-річна Маша Распутіна офіційно вийшла заміж після 25 років стосунків (фото)

Російська співачка узаконила свої стосунки з підприємцем Віктором Захаровим. Пара разом уже понад чверть століття, але до цього часу жила без офіційного шлюбу.

Відомо, що артистка та її обранець познайомилися ще наприкінці 1990-х. У 1999 році вони повінчалися, а згодом у них народилася спільна донька, яку також назвали Машею, повідомляють російські ЗМІ.

Як йдеться у повідомленні, тривалий час пара не могла оформити шлюб юридично, адже Захаров залишався одруженим. Лише нещодавно він розлучився зі своєю першою дружиною, після чого зміг офіційно поєднати життя зі співачкою.

22 вересня артистка поділилася весільною фотографією з Віктором Захаровим, який старший за неї на дев'ять років, і загадково підписала пост: "Будьте щасливі! Я вас люблю!"

Маша Распутіна вийшла заміж/ фото, ймовірно, згенероване ШІ Фото: Instagram

