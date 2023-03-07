"Усіх на шибеницю": співачка Распутіна запропонувала страчувати противників війни в Україні (відео)

Артистка заявила, що не може спокійно спостерігати за знаменитостями, які висловлюються проти вбивства українців російськими окупантами.

Related video

58-річна російська співачка Маша Распутіна оскандалилася в мережі через свої висловлювання проти росіян, які засуджують війну в Україну. В ефірі російського телеканалу НТВ 5 березня вона заявила, що таких громадян потрібно стратити.

"Усіх негідників, усіх чужинців, які окупували нашу країну, тих, хто зрадив за гроші, всіх на шибеницю. Ось усіх розстріляти й на шибеницю. Це моя заява", — сказала Распутіна російським журналістам.

За словами співачки, не можна спокійно ставитися до поведінки зірок, які здобули славу в Росії, але потім залишили країну та висловлюються проти вбивства українців.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що в соцмережах "розлетілося" відео, на якому під час благодійного концерту Вєрки Сердючки російський актор Олексій Панін, відомий своєю проукраїнською позицією, вибіг на сцену та станцював разом із артистом під антипутінське гасло.

Раніше, у листопаді минулого року, російська співачка Земфіра на концерті в Лондоні висловилася на підтримку України та засудила війну.