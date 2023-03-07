"Всех на виселицу": певица Распутина предложила казнить противников войны в Украине (видео)

Артистка заявила, что не может спокойно наблюдать за знаменитостями, которые высказываются против убийства украинцев российскими оккупантами.

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58-летняя российская певица Маша Распутина оскандалилась в сети из-за своих высказываний против россиян, которые осуждают войну в Украину. В эфире российского телеканала "НТВ" 5 марта она заявила, что таких граждан нужно казнить.

"Всех негодяев, всех чужаков, которые оккупировали нашу страну, те, которые предали за деньги, всех на виселицу. Вот всех расстрелять и на виселицу. Это мое заявление", — сказала Распутина российским журналистам.

По словам певицы, нельзя спокойно относится к поведению звезд, которые приобрели славу в России, но потом покинули страну и высказываются против убийства украинцев.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что соцсетях "разлетелось" видео, на котором во время благотворительного концерта Верки Сердючки российский актер Алексей Панин, известный своей проукраинской позицией, выбежал на сцену и станцевал вместе с артистом под антипутинский лозунг.

Ранее, в ноябре прошлого года, российская певица Земфира на концерте в Лондоне высказалась в поддержку Украины и осудила войну.