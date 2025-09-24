Самый модный маникюр на осень 2025: интересные идеи на каждый день (фото)

Эксперты индустрии красоты прогнозируют, что в этом сезоне классические бордовые и коричневые оттенки получат современное звучание, а наряду с ними на первый план выйдут более смелые решения.

Соосновательница бренда CND Джен Арнольд отмечает, что осенний маникюр 2025 объединит "природу и науку", предлагая сочетание приглушенных тонов с яркими футуристическими акцентами. Среди фаворитов сезона — абрикосово-оранжевый, темный бирюзовый, желто-салатовый, бордо и нежный лиловый, пишет Glamour.

По словам эксперта Sally Beauty Джули Рассел, главным трендом станет зеленый маникюр в разных оттенках — от насыщенного "лесного" до стильного френча с зелеными кончиками. Также среди актуальных решений — аура-нейлз и смелый хром, которые уже стали любимчиками beauty-блогеров.

Топ 7 вариантов маникюра на осень 2025 года

Красный мерло — глубокий винный оттенок с акцентом в виде бантиков;

Красное мерло Фото: Instagram

Земляные тона - нейтральная гамма, которая в этом сезоне выглядит особенно изысканно;

Земляные тона маникюра в маникюре Фото: Instagram

Нежный фисташковый - новый фаворит, заменяющий летний кислотно-зеленый;

Нежный фисташковый маникюр Фото: Instagram

Каштановый градиент - плавный переход каштановых оттенков в стиле омбре;

Каштановые оттенки Фото: Instagram

Мраморный молочный латте - кофейный дизайн с мраморным эффектом;

Мраморный молочный латте Фото: Instagram

Френч-пресс - современный коричневый френч;

Френч-пресс Фото: Instagram

Новый нюд - нюдовые оттенки, подобранные под тон кожи, с глянцевым топом.

Новый нюд Фото: Instagram

Эксперты советуют сочетать такой маникюр с уютными свитерами и осенними ароматами, чтобы создать завершенный образ сезона.

