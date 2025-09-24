Самый модный маникюр на осень 2025: интересные идеи на каждый день (фото)
Эксперты индустрии красоты прогнозируют, что в этом сезоне классические бордовые и коричневые оттенки получат современное звучание, а наряду с ними на первый план выйдут более смелые решения.
Соосновательница бренда CND Джен Арнольд отмечает, что осенний маникюр 2025 объединит "природу и науку", предлагая сочетание приглушенных тонов с яркими футуристическими акцентами. Среди фаворитов сезона — абрикосово-оранжевый, темный бирюзовый, желто-салатовый, бордо и нежный лиловый, пишет Glamour.
По словам эксперта Sally Beauty Джули Рассел, главным трендом станет зеленый маникюр в разных оттенках — от насыщенного "лесного" до стильного френча с зелеными кончиками. Также среди актуальных решений — аура-нейлз и смелый хром, которые уже стали любимчиками beauty-блогеров.
Топ 7 вариантов маникюра на осень 2025 года
Красный мерло — глубокий винный оттенок с акцентом в виде бантиков;
Земляные тона - нейтральная гамма, которая в этом сезоне выглядит особенно изысканно;
Нежный фисташковый - новый фаворит, заменяющий летний кислотно-зеленый;
Каштановый градиент - плавный переход каштановых оттенков в стиле омбре;
Мраморный молочный латте - кофейный дизайн с мраморным эффектом;
Френч-пресс - современный коричневый френч;
Новый нюд - нюдовые оттенки, подобранные под тон кожи, с глянцевым топом.
Эксперты советуют сочетать такой маникюр с уютными свитерами и осенними ароматами, чтобы создать завершенный образ сезона.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Женщина из США решила сделать классический маникюр с нейтральным оттенком, но позже обнаружила, что ее ногти светятся в темноте.
- Мастер маникюра Екатерина Панченко назвала пять причин, почему маникюр плохо носится, но в этом — не вина специалиста.
Кроме того, есть несколько простых правил, соблюдение которых поможет не разочароваться и наслаждаться эффектным маникюром не одну неделю.