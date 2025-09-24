Поддержите нас UA
Самый модный маникюр на осень 2025: интересные идеи на каждый день (фото)

Маникюр осень 2025
Идея маникюра на осень | Фото: Instagram

Эксперты индустрии красоты прогнозируют, что в этом сезоне классические бордовые и коричневые оттенки получат современное звучание, а наряду с ними на первый план выйдут более смелые решения.

Соосновательница бренда CND Джен Арнольд отмечает, что осенний маникюр 2025 объединит "природу и науку", предлагая сочетание приглушенных тонов с яркими футуристическими акцентами. Среди фаворитов сезона — абрикосово-оранжевый, темный бирюзовый, желто-салатовый, бордо и нежный лиловый, пишет Glamour.

По словам эксперта Sally Beauty Джули Рассел, главным трендом станет зеленый маникюр в разных оттенках — от насыщенного "лесного" до стильного френча с зелеными кончиками. Также среди актуальных решений — аура-нейлз и смелый хром, которые уже стали любимчиками beauty-блогеров.

Топ 7 вариантов маникюра на осень 2025 года

Красный мерло — глубокий винный оттенок с акцентом в виде бантиков;

Красный маник
Красное мерло
Фото: Instagram

Земляные тона - нейтральная гамма, которая в этом сезоне выглядит особенно изысканно;

какой маник сделать
Земляные тона маникюра в маникюре
Фото: Instagram

Нежный фисташковый - новый фаворит, заменяющий летний кислотно-зеленый;

идеи для маникюра
Нежный фисташковый маникюр
Фото: Instagram

Каштановый градиент - плавный переход каштановых оттенков в стиле омбре;

Вариант осеннего маникюра в осенний период
Каштановые оттенки
Фото: Instagram

Мраморный молочный латте - кофейный дизайн с мраморным эффектом;

маникюр мраморный
Мраморный молочный латте
Фото: Instagram

Френч-пресс - современный коричневый френч;

осенний маникюр френч
Френч-пресс
Фото: Instagram

Новый нюд - нюдовые оттенки, подобранные под тон кожи, с глянцевым топом.

Маникюр нюд
Новый нюд
Фото: Instagram

Эксперты советуют сочетать такой маникюр с уютными свитерами и осенними ароматами, чтобы создать завершенный образ сезона.

