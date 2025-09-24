Підтримайте нас RU
Наймодніший манікюр на осінь 2025: цікаві ідеї на кожен день (фото)

Манікюр осінь 2025
Ідея манікюру на осінь | Фото: Instagram

Експерти індустрії краси прогнозують, що цього сезону класичні бордові та коричневі відтінки отримають сучасне звучання, а поряд із ними на перший план вийдуть більш сміливі рішення.

Співзасновниця бренду CND Джен Арнольд зазначає, що осінній манікюр 2025 об’єднає "природу і науку", пропонуючи поєднання приглушених тонів із яскравими футуристичними акцентами. Серед фаворитів сезону – абрикосово-оранжевий, темний бірюзовий, жовто-салатовий, бордо та ніжний ліловий, пише Glamour.

За словами експертки Sally Beauty Джулі Рассел, головним трендом стане зелений манікюр у різних відтінках – від насиченого "лісового" до стильного френчу з зеленими кінчиками. Також серед актуальних рішень – аура-нейлз та сміливий хром, які вже стали улюбленцями beauty-блогерів.

Топ 7 варіантів манікюру на осінь 2025

Червоний мерло – глибокий винний відтінок із акцентом у вигляді бантиків;

Червоний манік
Червоний мерло
Фото: Instagram

Земляні тони – нейтральна гама, яка цього сезону виглядає особливо вишукано;

який манік зробити
Земляні тони манікюру
Фото: Instagram

Ніжний фісташковий – новий фаворит, що замінює літній кислотно-зелений;

ідеї для манікюру
Ніжний фісташковий манікюр
Фото: Instagram

Каштановий градієнт – плавний перехід каштанових відтінків у стилі омбре;

Варіант осіннього манікюру
Каштанові відтінки
Фото: Instagram

Мармуровий молочний лате – кавовий дизайн із мармуровим ефектом;

манікюр мармуровий
Мармуровий молочний лате
Фото: Instagram

Френч-прес – сучасний коричневий френч;

осінній манікюр френч
Френч-прес
Фото: Instagram

Новий нюд – нюдові відтінки, підібрані під тон шкіри, з глянцевим топом.

Манікюр нюд
Новий нюд
Фото: Instagram

Експерти радять поєднувати такий манікюр із затишними светрами й осінніми ароматами, аби створити завершений образ сезону.

