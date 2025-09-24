Муж тоже был на свидании с другой: новые факты громкой истории об измене на концерте Coldplay

Бывший CEO компании Astronomer Энди Байрон и экс-руководитель отдела кадров Кристин Кабот оказались в центре громкого скандала после того, как камера поцелуев во время концерта Coldplay в Массачусетсе неожиданно сняла их в нежных объятиях. При этом муж Кабот находился неподалеку — тоже на свидании.

По словам источника, близкого к Кабот, между ней и Байроном "была лишь дружба и рабочие отношения", пишет People.

"Никакого романа не было. Да, неуместно обниматься с боссом на концерте, и Кристин берет на себя ответственность за этот момент. Но масштабы скандала, потеря работы и репутации — несправедливы", — рассказал инсайдер.

Муж подчиненной Байрона тоже был на свидании

Источник настаивает: Кристин ошибочно выставили "разрушительницей семей". По его словам, супруги Кабот на тот момент уже жили отдельно, а ее муж Эндрю также был на концерте — на свидании.

Несмотря на то, что ситуация быстро превратилась в мем и объект шуток в соцсетях, сама Кабот столкнулась с волной ненависти: только за первые три дня после скандала она получила около 900 угроз по телефону.

"Женщины смеялись над ней, фотографировали ее, когда она приезжала забрать сына с работы. Это было трудно пережить", — отмечает собеседник издания.

Публичных комментариев от Энди Байрона и Кристин Кабот пока не было.

Скандал из-за концерта Coldplay

Инцидент произошел 16 июля на концерте Coldplay в рамках тура Music of the Spheres. Когда пара пыталась скрыть лица, ситуацию прокомментировал и фронтмен группы Крис Мартин:

"Либо они крутят роман, либо просто очень застенчивы".

После этого компания, специализирующаяся на искусственном интеллекте, начала внутреннее расследование. Байрон подал в отставку уже на следующий день, а Кабот ушла с должности менее чем через неделю.

