Чоловік теж був на побаченні з іншою: нові факти гучної історії про зраду на концерті Coldplay

Колишній CEO компанії Astronomer Енді Байрон та екскерівниця відділу кадрів Крістін Кабот опинилися в центрі гучного скандалу після того, як камера поцілунків під час концерту Coldplay у Массачусетсі несподівано зняла їх у ніжних обіймах. При цьому чоловік Кабот перебував неподалік – теж на побаченні.

За словами джерела, близького до Кабот, між нею та Байроном "була лише дружба і робочі стосунки", пише People.

"Жодного роману не було. Так, недоречно обійматися з босом на концерті, і Крістін бере на себе відповідальність за цей момент. Але масштаби скандалу, втрата роботи та репутації — несправедливі", — розповів інсайдер.

Чоловік підлеглої Байрона теж був на побаченні

Джерело наполягає: Крістін помилково виставили "руйнівницею сімей". За його словами, подружжя Кабот на той момент вже жило окремо, а її чоловік Ендрю також був на концерті — на побаченні.

Попри те, що ситуація швидко перетворилася на мем і об’єкт жартів у соцмережах, сама Кабот стикнулася з хвилею ненависті: лише за перші три дні після скандалу вона отримала близько 900 погроз телефоном.

"Жінки сміялися з неї, фотографували її, коли вона приїжджала забрати сина з роботи. Це було важко пережити", — зазначає співрозмовник видання.

Публічних коментарів від Енді Байрона та Крістін Кабот поки що не було.

Скандал через концерт Coldplay

Інцидент стався 16 липня на концерті Coldplay в рамках туру Music of the Spheres. Коли пара намагалася сховати обличчя, ситуацію прокоментував і фронтмен гурту Кріс Мартін:

"Або вони крутять роман, або просто дуже сором’язливі".

Після цього компанія, що спеціалізується на штучному інтелекті, розпочала внутрішнє розслідування. Байрон подав у відставку вже наступного дня, а Кабот пішла з посади менш ніж за тиждень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Coldplay випадково "спалив" CEO ІТ-компанії. На відео видно, як фронтмен Кріс Мартін навів "камеру поцілунків" на пару глядачів, які притискались один до одного. З'ясувалось, що чоловік був на концерті не з дружиною, а з жінкою з роботи.

У мережі сміялись з начальника компанії, якого з ймовірною коханкою показали на весь стадіон.

Крім того, маскоти бейсбольної команди Philadelphia Phillies відтворили знамениту вірусну сцену під час нещодавнього концерту гурту Coldplay.