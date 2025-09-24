"Загнали животное в стресс": украинцы захейтили женщин, которые арендовали гуся для фотосессии (видео)

Фотосессия с гусем в Днепре попала под волну возмущения в сети. Женщин, которые арендовали в местном яхт-клубе птицу, чтобы сфотографироваться с ней, обвинили в жестоком обращении с животными.

Скандал в Днепре вызвало видео, опубликованное 12 сентября в аккаунте TikTok TRY_DIVCHYNY. На нем женщины показали "закулисье" фотосессии.

Сначала птицу ловили одеялом на территории яхт-клуба "Сич", после этого посадили в коробку с отверстием для головы и привезли на фотосессию в студию. На ролике можно увидеть, как животное сопротивлялось во время транспортировки и в процессе фотографирования. В конце видео авторы утверждают, что счастливо привезли гуся обратно в яхт-клуб.

Украинцы обвинили женщин в жестоком обращении с гусем во время фотосессии Фото: TikTok

Скандал в Днепре: фотосессия с гусем возмутила сеть

Под видео украинцы написали немало гневных комментариев, в которых обвиняют женщин в жестоком обращении с животным.

"Бедная птица. Такой стресс. Надеюсь, хотя бы вернули домой и дали вкусности. Таким людям следует запретить любые контакты с животными и птицами", — написала HelgaSh.

Другие комментаторы обратили внимание, что гусь вырывался и кусался, а женщины на видео держали птицу за горло.

"Ваша радость что он не умеет говорить, потому что тогда вы бы уже не смогли выкрутиться и сказать, что если вы его покормили и вернули, а не запекли, значит вы вообще святые", — отметила Мария Великая.

Украинцы осудили женщин за фотосессию с гусем Фото: скриншот

"Это жесть. Вы загнали животное в стресс, чтобы сделать фото, и считаете это веселым..." — написал Boeing 747.

Другие обратили внимание, что живое существо использовали как реквизит.

"Мне жаль птицу, которая была вынуждена сыграть роль реквизита, изрядно стрессануть, чтобы три взрослые женщины потешились фотографиями", — написала пользовательница Маруся.

Авторы видео отрицают жестокое обращение с гусем во время фотосессии Фото: скриншот

В ответ авторы поблагодарили за заботу о животных и заверили, что во время фотосессии птица не подвергалась насилию и была в безопасности.

"Статья 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными, но в нашем случае животное находилось в безопасных условиях, не подвергалось насилию или страданиям. Фотосессия проводилась с соблюдением всех правил безопасности для животного и законодательства", — говорится в комментарии от аккаунта TRY_DIVCHYNY.

Также авторы ролика утверждают, что администрация яхт-клуба "Сич" дала им птицу в аренду.

Авторы видео утверждают, что взяли гуся в яхт-клубе в аренду Фото: скриншот

Скандал в Днепре с гусем: комментарий яхт-клуба и полиции

Президент яхт-клуба "Сич" Вячеслав Дидык заверил журналистов издания "Наш город", что с гусем все в порядке и он чувствует себя хорошо.

"Гусака никто не крал. Сейчас с ним все хорошо. Спокойно гуляет по территории. Все бы так жили, как птицы у нас. Им уже по 15 лет, всегда накормлены, их никто не обижает", — сказал Дидык.

Авторы фотосессии также опубликовали видео с гусем, чтобы продемонстрировать, что он "живой и целый".

В то же время пресс-секретарь Днепровского управления полиции Алина Стадник ответила на запрос журналистов, что правоохранители получили сообщение от гражданки о том, что женщины могли причинить гусю стресс во время фотосессии. По словам пресс-секретаря, информация проверяется.

