"Загнали тварину в стрес": українці захейтили жінок, які орендували гусака для фотосесії (відео)

Фотосесія з гусаком у Дніпрі потрапила під хвилю обурення в мережі. Жінок, які орендували в місцевому яхт-клубі птаха, щоб сфотографуватися з ним, звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами.

Related video

Скандал у Дніпрі спричинило відео, опубліковане 12 вересня в акаунті TikTok TRY_DIVCHYNY. На ньому жінки показали "залаштунки" фотосесії.

Спочатку птаха ловили ковдрою на території яхт-клубу "Січ", після цього посадили в коробку з отвором для голови та привезли на фотосесію до студії. На ролику можна побачити, як тварина пручалася під час транспортування та в процесі фотографування. Наприкінці відео авторки стверджують, що щасливо привезли гусака назад до яхт-клубу.

Українці звинуватили жінок в жорстокому поводженні з гусаком під час фотосесії Фото: TikTok

Скандал у Дніпрі: фотосесія з гусаком обурила мережу

Під відео українці написали чимало гнівних коментарів, у яких звинувачують жінок в жорстокому поводженні з твариною.

"Бідний птах. Такий стрес. Сподіваюсь, хоча б повернули додому і дали смаколик. Таким людям слід заборонити будь-які контакти з тваринами та птахами", — написала HelgaSh.

Інші коментатори звернули увагу, що гусак виривався та кусався, а жінки на відео тримали птаха за горло.

"Ваша радість що він не вміє говорити, бо тоді ви б вже не змогли викрутитися і сказати, що якщо ви його погодували та повернули, а не запекли, значить ви взагалі святі", — зазначила Марія Великая.

Українці засудили жінок за фотосесію з гусаком Фото: скриншот

"Це жесть. Ви загнали тварину в стрес, щоб зробити фото, і вважаєте це веселим…" — написав Boeing 747.

Інші звернули увагу, що живу істоту використали як реквізит.

"Мені шкода птаха, який був змушений зіграти роль реквізиту, добряче стресанути, щоб три дорослі жіночки потішилися фотографіями", — написала користувачка Маруся.

Автори відео заперечують жорстоке поводження з гусаком під час фотосесії Фото: скриншот

У відповідь автори подякували за турботу про тварин і запевнили, що під час фотосесії птах не зазнавав насильства та був у безпеці.

"Стаття 299 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, але у нашому випадку тварина перебувала в безпечних умовах, не зазнала насильства чи страждань. Фотосесія проводилася з дотриманням усіх правил безпеки для тварини та законодавства", — ідеться в коментарі від акаунту TRY_DIVCHYNY.

Також автори ролика стверджують, що адміністрація яхт-клубу "Січ" дала їм птаха в оренду.

Автори відео стверджують, що взяли гусака в яхт-клубі в оренду Фото: скриншот

Скандал у Дніпрі з гусаком: коментар яхт-клубу та поліції

Президент яхт-клубу "Січ" В’ячеслав Дідик запевнив журналістів видання "Наше місто", що з гусаком все гаразд і він почувається добре.

"Гусака ніхто не крав. Наразі з ним все добре. Спокійно гуляє по території. Всі б так жили, як птахи у нас. Їм уже по 15 років, завжди нагодовані, їх ніхто не ображає", — сказав Дідик.

Авторки фотосесії також опублікували відео з гусаком, щоб продемонструвати, що він "живий і цілий".

Водночас речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник відповіла на запит журналістів, що правоохоронці отримали повідомлення від громадянки про те, що жінки могли завдати гусаку стрес під час фотосесії. За словами речниці, інформація перевіряється.

Нагадаємо, 24 вересня Фокус писав про скандал серед блогерів через розіграш iPhone. Український актор Євген Білозеров обурився, що блогери розігрують нові гаджети на тлі повідомлень про завезення iPhone 17 серії контрабандою без оподаткування.

Напередодні в мережі розкритикували букет за понад півмільйона гривень у формі ведмедика, який створила студія флористки та блогерки Насті Скальницької.