"Дешевле новый": блогеры на фоне скандала с Тринчер посчитали стоимость ремонта старого дома в селе

После упоминания в сюжете о скандале с Анной Тринчер блогеры Алина и Руслан Глебки решили посчитать, сколько денег вложили в старый сельский дом. Они пришли к выводу, что купить новый дом вышло бы дешевле.

О стоимости ремонта дома в селе молодые люди рассказывают в ролике в TikTok. Глебки объяснили, что к этому их побудило упоминание о них в сюжете "1+1".

"Когда на "1+1" сказали, что у нас "контент от бедных", который любит Анна Тринчер, то мы решили посчитать, сколько уже вложили в этот старый дом", — сказала Алина.

По словам блогеров, на девятый месяц строительства сумма достигала 13 200 долларов. С тех пор добавилось немало других расходов:

пристройка — 32 000 грн;

люк для погреба — 8 000 грн;

розетки и выключатели — 19 000 грн;

реставрация печки — 3 600 грн;

сантехника — 32 600 грн;

отопление — 15 700 грн;

оформление газа — пока 26 000 грн;

шлифовальная машинка и наждачки для нее — 11 000 грн;

плитка — 27 000 грн;

гвозди, сетки и другие строительные материалы — 1 000 долларов.

В целом, по подсчетам супругов, на сегодня ремонт обошелся им в 18 400 долларов.

"Это вместе с покупкой. И это еще не конец. Впереди кухня, мебель, и тот момент — когда мы поймем, что дешевле было окупить новый дом. Так что "контент от бедных" становится самым дорогим сериалом в нашей жизни", — отмечает в ролике Алина.

Детали скандала с Анной Тринчер

Украинская певица Анна Тринчер призналась в выпуске шоу "Перепрошую" с Анитой Соловей от 10 сентября, что ей нравится смотреть в TikTok видео людей, которые живут "в плохих условиях".

"Такая категория контента... люди, которые очень плохо живут, в очень плохих условиях. И они снимают TikTok, как они каждый день идут в какое-то место, забирают там остатки еды, из них готовят еду. Как они там убирают у себя в сарае. Их типичный стайл — они снимают все от первого лица, что ты как будто проживаешь его жизнь, его глазами смотря эти видео", — сказала Анна Тринчер в видео.

Телеканал "1+1" 18 сентября выпустил сюжет о том, почему заявление Тринчер вызвало возмущение в соцсетях. Этот сюжет журналисты назвали: "Контент от бедных: скандал с Анной Тринчер".

Блогеры Алина и Руслан Глебки попали в сюжет о скандале с Анной Тринчер. На видео с 4:20.

