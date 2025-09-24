"Дешевше нова": блогери на тлі скандалу з Трінчер порахували вартість ремонту старої хати в селі

Після згадки в сюжеті про скандал з Анною Трінчер блогери Аліна та Руслан Глєбки вирішили порахувати, скільки грошей вклали в старий сільський будинок. Вони дійшли до висновку, що купити новий будинок вийшло б дешевше.

Про вартість ремонту хати в селі молоді люди розповідають у ролику в TikTok. Глєбки пояснили, що до цього їх спонукала згадка про них в сюжеті "1+1".

"Коли на "1+1" сказали, що в нас "контент від бідних", який полюбляє Анна Трінчер, то ми вирішили порахувати, скільки вже вклали у цю стару хату", — сказала Аліна.

За словами блогерів, на дев'ятий місяць будівництва сума сягала 13 200 доларів. Відтоді додалося чимало інших витрат:

прибудова — 32 000 грн;

люк для погреба — 8 000 грн;

розетки та вимикачі — 19 000 грн;

реставрація груби — 3 600 грн;

сантехніка — 32 600 грн;

опалення — 15 700 грн;

оформлення газу — наразі 26 000 грн;

шліфувальна машинка та наждачки для неї — 11 000 грн;

плитка — 27 000 грн;

цвяхи, сітки та інші будівельні матеріали — 1 000 доларів.

Загалом, за підрахунками подружжя, на сьогодні ремонт обійшовся їм у 18 400 доларів.

"Це разом з покупкою. І це ще не кінець. Попереду кухня, меблі, і той момент — коли ми зрозуміємо, що дешевше було окупити новий будинок. Тож "контент від бідних" стає найдорожчим серіалом у нашому житті", — зазначає в ролику Аліна.

Деталі скандалу з Анною Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер зізналася у випуску шоу "Перепрошую" з Анітою Соловей від 10 вересня, що їй подобається дивитися в TikTok відео людей, які живуть "у поганих умовах".

"Така категорія контенту… люди, які дуже погано живуть, у дуже поганих умовах. І вони знімають TikTok, як вони кожен день ідуть у якесь місце, забирають там залишки їжі, з них готують їсти. Як вони там прибирають у себе в сараї. Їх типовий стайл — вони знімають усе від першої особи, що ти наче проживаєш його життя, його очима дивлячись ці відео", — сказала Анна Трінчер у відео.

Телеканал "1+1" 18 вересня випустив сюжет про те, чому заява Трінчер викликала обурення в соцмережах. Цей сюжет журналісти назвали: "Контент від бідних: скандал із Анною Трінчер".

Блогери Аліна та Руслан Глєбки потрапили в сюжет про скандал з Анною Трінчер. На відео з 4:20

Нагадаємо, в мережі 23 вересня розпалився скандал серед блогерів через розіграш iPhone. Євген Білозеров звернув увагу, що популярні українські блогери організували розіграш нових iPhone 17 серії на тлі новин про ввезення таких гаджетів контрабандою без оподаткування.

