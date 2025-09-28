Украинец показал, какие ложки и вилки времен СССР можно продать за 1000 грн (фото)

Мастер по приему б/у изделий из металла рассказал, какие столовые приборы можно продать значительно дороже их стоимости в пунктах сдачи металлолома. Он посоветовал обратить внимание на несколько важных моментов.

Мужчина из Харькова рассказал, как получить несколько тысяч гривен, продав старые вилки, изготовленные еще во времена СССР. В частности, он показал наборы с маркировкой "МНЦ", что свидетельствует о том, что изделие изготовлено из сплава меди, никеля и цинка. Покрытие там, по его словам, серебряное. За сколько можно продать аналогичные раритеты, — узнавайте в материале Фокуса.

Ложки и вилки МНЦ

"Никогда не сдавайте такие ложки и вилки, как обычную латунь. На обычных приемных пунктах "МНЦ" принимают как обычную латунь, но с этих ложек и вилок смывают серебро", — утверждает автор видео, демонстрируя ценный металл на своей ладони.

Далее он рассказал историю, как один из клиентов потерял восемь тысяч гривен, потому что не знал этого нюанса. "Помню, как сейчас, звонит мне и говорит: "Я вам скину видео — посмотрите, подходит ли". У него на ложках "МНЦ" был черный налет, он его снял болгаркой. Всего 10 килограммов", — вспоминает мастер.

Стоимость приборов

На самом деле эти ложки достаточно дорогие — тысячу гривен за килограмм, если покрытие в идеальном состоянии (если есть потертости, то 500 грн/кг).

Вилки времен СССР можно выгодно продать Фото: TikTok Вилки времен СССР можно выгодно продать Фото: TikTok

"Также не путайте такие ложки и вилки с серебряными. Часто присылают, потому что думают, что все серебро, а потом мы возвращаем или делаем видео и доказываем... Не путайте, "МНЦ" — это не серебро, а посеребрение", — добавил мужчина.

Реакция зрителей

В комментариях зрители засыпали автора вопросами, в частности о стоимости лома различных сплавов, а также начали публиковать фотографии своих вилок и ложек, чтобы узнать их цену. Однако были и скептики.

"У тебя каждый раз новая история, и одна лучше другой";

"Как изделие это уже, по сути, антиквариат и стоит гораздо дороже, чем на вес. Тем более, если в хорошем состоянии, то надо быть полным бараном, чтобы сдать по цене лома";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

А зачем сдавать — они еще всех переживут и будут дальше служить";

"О, у меня есть такие вилки".

Ролик мастера за несколько дней собрал более одного миллиона просмотров, тысячи лайков и других реакций.

