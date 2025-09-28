Українець показав, які ложки і виделки часів СРСР можна продати за 1000 грн (фото)

Майстер з прийому вживаних виробів з металу розповів, які столові набори можна продати значно дорожче за їхню вартість у пунктах здачі металобрухту. Він порадив звернути увагу на кілька важливих моментів.

Чоловік з Харкова розповів, як отримати кілька тисяч гривень, продавши старі виделки, вироблені ще за часів СРСР. Зокрема, він показав набори з маркуванням "МНЦ", що свідчить про те, що виріб виготовлено зі сплаву міді, нікелю та цинку. Покриття там, за його словами, срібне. За скільки можна продати аналогічні раритети, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Ложки й виделки МНЦ

"Ніколи не здавайте отакі ложки і виделки, як звичайну латунь. На звичайних приймальних пунктах "МНЦ" приймають як звичайну латунь, але з цих ложок і виделок змивають срібло", — стверджує автор відео, демонструючи цінний метал на своїй долоні.

Далі він розповів історію, як один з клієнтів втратив вісім тисяч гривень, бо не знав цього нюансу. "Пам’ятаю, як зараз, телефонує мені і каже: "Я вам скину відео — подивіться, чи підходить". У нього на ложках "МНЦ" був чорний наліт, він його зняв болгаркою. Всього 10 кілограмів", — пригадує майстер.

Вартість приборів

Насправді ці ложки досить дорогі — тисячу гривень за кілограм, якщо покриття в ідеальному стані (якщо є потертості, то 500 грн/кг).

Виделки часів СРСР можна вигідно продати Фото: TikTok Виделки часів СРСР можна вигідно продати Фото: TikTok

"Також не плутайте такі ложки та виделки зі срібними. Часто присилають, бо думають, що все срібло, а потім ми повертаємо або робимо відео і доводимо… Не плутайте, "МНЦ" — це не срібло, а посріблення", — додав чоловік.

Реакція глядачів

У коментарях глядачі засипали автора запитаннями, зокрема про вартість брухту різних сплавів, а також почали публікувати фотографії своїх виделок та ложок, аби дізнатися їхню ціну. Однак були і скептики.

"У тебе кожен раз нова історія, і одна краще другої";

"Як виріб це вже, по суті, антикваріат і коштує набагато дорожче, ніж на вагу. Тим паче, якщо в гарному стані, то треба бути повним бараном, щоб здати по ціні лому";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

А навіщо здавати — вони ще всіх переживуть і будуть далі служити";

"О, у мене є такі виделки".

Ролик майстра за кілька днів зібрав понад один мільйон переглядів, тисячі вподобайок та інших реакцій.

