Романтика под звездами: куда поехать с палаткой этим летом в Украине

Летние путешествия с палаткой — это особая магия: бескрайние звёздные ночи, долгие тёплые вечера у костра и рассветы, от которых перехватывает дыхание. Украина предлагает десятки живописных мест, где каждый найдет свою идеальную атмосферу летних приключений.

Если вы любите совмещать путешествия и кемпинг, стоит обратить внимание на уникальные места, где палатка станет идеальным способом почувствовать близость к природе. "Фокус" предлагает места для путешествий с палаткой в Украине.

Карпаты: Черногорский хребет

Самый высокий хребет Украинских Карпат — настоящий магнит для туристов. Осенью здесь особенно красиво: тишина, красочные полонины и прозрачные горные горизонты. Для кемпинга на Черногоре есть несколько проверенных стоянок:

Полонина Смотрич (возле Пип-Ивана)

Уютная полонина с великолепными видами на Черногору. Это удобное место для ночлега перед восхождением на Пип-Иван.

Полонина Шиса (перед Петросом)

Відео дня

Идеальное место для остановки перед подъёмом на Петрос. Здесь есть вода и ровные площадки для палаток, а также относительная тишина, ведь большинство туристов выбирает более популярные маршруты.

Черногорский хребет Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Стоянка у Говерлы

Популярное место для ночлега для тех, кто хочет подняться на самую высокую вершину Украины на рассвете. Вода находится рядом, а добраться сюда несложно даже для новичков.

Озеро Бребенескул

Это настоящая жемчужина Черногоры. Самое высокогорное озеро Украины (1801 м) манит кристально чистой водой и атмосферой дикой природы. Прекрасное место для лагеря, если ваш маршрут проходит по центральной части хребта.

Гутин Томнатик

Гора высотой более двух тысяч метров, рядом с которой также можно обустроить стоянку. Неподалеку находится озеро Бребенескул, поэтому с водой проблем не будет, а отсюда открываются виды на весь Черногорский массив.

Внимание! Черногорский хребет — живописный и в то же время довольно непредсказуемый. Погода здесь может меняться буквально каждый час: от солнца и тепла до густого тумана, ливня или даже снега осенью. Именно поэтому для походов необходимо иметь полноценное снаряжение: надежную палатку, спальник, каремат, горелку для приготовления пищи. Обязательна специальная одежда — водонепроницаемая, ветрозащитная и достаточно тёплая, ведь даже в сентябре температура на хребте может резко упасть.

Если вы планируете свой первый поход по Черногоре, лучше всего отправляться с опытным гидом или в составе организованной группы. Это поможет избежать опасных ситуаций, правильно спланировать маршрут и получить максимум впечатлений от путешествия.

Фото: Юлія Кметик/ Фокус Фото: Юлія Кметик/ Фокус Фото: Юлія Кметик/ Фокус Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Карпаты: озеро Синевир

Легендарное озеро Синевир поражает своим величием и таинственностью: его глубина достигает 24 метров, а вокруг возвышаются ели. Хотя палатку у самого озера ставить нельзя, неподалеку есть прекрасные места для кемпинга — в селе Синевир или на полонинах хребта Пишконя.

Озеро Синевир Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Шацкие озера, Волынь

На Волыни расположена целая группа водоемов — более 30 озер, среди которых самое большое и самое известное — Свитязь. Чистый воздух, сосновые леса и возможность разбить палатку в специально отведенных зонах делают это место прекрасным вариантом для летнего отдыха.

Шацкие озера, Волынская область Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Бакота, Хмельницкая область

Бакота — это бывшее село, затопленное водами Днестровского водохранилища. Сегодня это место славится живописными пейзажами, кристально чистой водой и спокойствием, царящим среди скал и лесов. Летние закаты над Днестром здесь действительно впечатляют.

Бакота, Хмельницкая область Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Джуринский водопад, Тернопольская область

В Тернопольской области находится самый большой равнинный водопад Украины — Джуринский. Высота его каскадов достигает 16 метров, а ширина — 20. Вокруг — живописные холмы, руины древнего Червоногорода и чистый воздух каньона. В теплые летние дни здесь можно даже освежиться в прохладной воде.

Джуринский водопад в Тернопольской области Фото: Юлія Кметик/ Фокус

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