"Это очень страшно": блогерша стала свидетелем, как девушка хотела пригнуть из окна в Киеве (видео)

В Киеве на Новопечерских Липках произошел тревожный случай: молодая девушка оказалась на внешнем подоконнике многоэтажки. Блогерша, которая стала свидетелем ситуации, вызвала экстренные службы, которые прибыли примерно через 20 минут. До их приезда люди уже затащили девушку в квартиру.

Очевидцем события стала блогер Анна (a.eto.hana). Она рассказала, что сначала услышала плач, а когда подняла голову — увидела девушку за окном. По словам блогера, никто до этого не заметил опасную ситуацию, поэтому она сразу позвонила в полицию, скорую и ГСЧС. Об этом Анна рассказала на своей странице в Instagram.

"Пока службы приехали, а это заняло около 20 минут, ее уже кто-то затащил внутрь. Не знаю, как именно — возможно, даже пришлось выбивать дверь", — отметила автор контента.

Она добавила, что девушка, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, и подчеркнула: больше всего ее поразило, что до этого никто не обращал внимание на ситуацию: "Я не знаю, сколько она там стояла и плакала. Это очень страшно".

Официальной информации от правоохранителей относительно этого события нет.

