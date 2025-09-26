"Це дуже страшно": блогерка стала свідком, як дівчина хотіла пригнути з вікна у Києві (відео)

У Києві на Новопечерських Липках стався тривожний випадок: молода дівчина опинилася на зовнішньому підвіконні багатоповерхівки. Блогерка, яка стала свідком ситуації, викликала екстрені служби, які прибули приблизно через 20 хвилин. До їхнього приїзду люди вже затягнули дівчину до квартири.

Очевидицею події стала блогерка Анна (a.eto.hana). Вона розповіла, що спершу почула плач, а коли підняла голову — побачила дівчину за вікном. За словами блогерки, ніхто до цього не помітив небезпечну ситуацію, тому вона одразу зателефонувала до поліції, швидкої та ДСНС. Про це Анна розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Поки служби приїхали, а це зайняло близько 20 хвилин, її вже хтось затягнув усередину. Не знаю, як саме — можливо, навіть довелося вибивати двері", — зазначила авторка контенту.

Вона додала, що дівчина, ймовірно, перебувала у стані алкогольного сп’яніння, і підкреслила: найбільше її вразило, що до цього ніхто не звертав увагу на ситуацію: "Я не знаю, скільки вона там стояла і плакала. Це дуже страшно".

Офіційної інформації від правоохоронців щодо цієї події немає.

