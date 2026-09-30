Монике Беллуччи — 62. Как менялась красота легендарной актрисы (фото)

30 сентября Моника Беллуччи отмечает своё 62-летие. Актриса демонстрирует, что настоящая красота — это не стремление выглядеть моложе ради возраста, а развитие стиля, который с годами становится более зрелым, уверенным и глубоким. Её образ — это искусно выверенный баланс между классикой и современными трендами: когда макияж и прическа подчеркивают естественные черты, а не скрывают их.

Итальянская модель стала настоящей легендой стиля. В день рождения иконы кино Фокус публикует подборку её самых ярких образов. Посмотрите, как с годами менялись причёска, макияж и красота Моники Беллуччи.

Ранние годы: естественность и яркие черты характера

В 1990-х годах Моника появляется с длинными тёмными волосами — блестящими, густыми, часто с естественным объёмом и волнами. Это классический образ "итальянской красавицы".

Макияж тогда был акцентированным: smokey-eyes, чёткие скулы, натуральные или нежно-нюдовые губы. Тёмные подводки, тени, придающие взгляду глубину, — уже здесь прослеживалась её "фирменная" стилистика.

Моника Беллуччи в 1997 году Фото: Соцсети

Переходный период: эксперименты с формой

Со временем она начинает менять длину волос: делает боб, даже короткую челку или почти каре, "фейковый муллет". Это не просто смена стиля — это демонстрация того, что даже классический образ может иметь множество интерпретаций.

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С макияжем она по-прежнему чувствует себя уверенно: эффект "smokey-eyes" не исчезает, но иногда становится более заметным (более насыщенные тени, более контрастные линии), а иногда — более размытым или с акцентом на блеск и сияние кожи.

Моника Беллуччи, 2002 год Фото: соцсети

Современность: зрелость и сияние

Её стиль — это естественное сияние кожи, чёткие черты лица, выразительный взгляд и сдержанная интенсивность. Брови ухоженные, кожа — увлажнённая и подсвеченная с помощью хайлайтеров и сияющих текстур.

Губы — снова нюдовая помада или блеск, но цвет, подчеркивающий теплоту кожи: от телесных оттенков до более коричневых. Она реже рисует четкий контур, зато придает образу больше естественности.

Моника Беллуччи Фото: Instagram Cartier Official

То, что не меняется

Независимо от времени, образа или эксперимента — Моника почти никогда не отступает от трёх основных элементов: сияющая кожа, smokey-eyes (то мягкий, то глубокий) и нюдовые губы. Это её "визитная карточка".

Тёмные волосы — иногда с лёгкими оттенками или акцентами, но чаще всего — насыщенные, глубокие, блестящие. Они создают контраст с её кожей, подчеркивают черты лица — особенно глаза и скулы.

Моника Беллуччи Фото: Harperʼs Bazaar

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Итальянская кинодива привлекла к себе внимание во время выхода на красную дорожку 79-го кинофестиваля в Локарно.