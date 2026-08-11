Моника Белуччи появилась в кружевном платье (фото)
Итальянская кинодива Моника Беллуччи привлекла к себе внимание во время выхода на красную дорожку 79-го кинофестиваля в Локарно. Звезда посетила швейцарскую премьеру фильма "Приглашение", поразив гостей мероприятия своим изысканным внешним видом.
Для торжественного мероприятия 61-летняя актриса выбрала роскошное черное макси-платье с открытыми плечами и прозрачными кружевными элементами.
Роскошный наряд Белуччи дополнили лаконичные аксессуары: изящное золотое колье и миниатюрная кожаная сумочка на коротком ремешке. Элегантная классическая укладка распущенных волос и акцентный макияж гармонично завершили вечерний образ звезды.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Всемирно известная итальянская актриса Моника Белуччи в очередной раз очаровала поклонников своей элегантностью и неувядаемой красотой в новой эксклюзивной фотосессии. Свежими кадрами со звездой поделилось французское издание Gala, показав изящный бэкстейдж съемки в лучах летнего солнца.
- Моника Белуччи — одна из самых красивых женщин планеты. В её жизни было много поклонников, но замужем звезда была дважды. Фокус вспомнил самых важных мужчин в жизни итальянской красавицы.
Кроме того, итальянская модель Виттория Черетти, которую называют возлюбленной голливудского актёра Леонардо Ди Каприо, поделилась новыми стильными снимками. В Instagram модель продемонстрировала наряд — черное кружевное платье Gucci, которое она надела без бюстгальтера. Эффектный образ подчеркнул её фигуру и выглядел одновременно смело и элегантно.