Роскошная Моника Белуччи снялась в новой фотосессии (фото)
Всемирно известная итальянская актриса Моника Белуччи в очередной раз очаровала поклонников своей элегантностью и неувядаемой красотой в новой эксклюзивной фотосессии. Свежими кадрами с звездой поделилось французское издание Gala, показав изящный бэкстейдж съемки в лучах летнего солнца.
На опубликованных снимках кинодива предстает в классическом и в то же время очень чувственном образе. Моника надела строгий черный костюм, состоящий из безупречно скроенного блейзера и белоснежной рубашки с акцентным высоким воротником.
Основные элементы роскошного наряда звезды:
- Прическа: Распущенные длинные волосы с её фирменной прямой челкой, мягко обрамляющей лицо.
- Аксессуары: Лаконичные, но выразительные акценты — золотое фактурное кольцо на указательном пальце и изящные серьги-кольца.
- Макияж: Элегантный макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глаза и лёгким блеском на губах.
Как следует из оригинальной публикации на сайте gala.fr, эта съемка состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Биаррице — Nouvelles Vagues (#festivalnouvellesvagues).
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