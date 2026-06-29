Роскошная Моника Белуччи снялась в новой фотосессии (фото)

Всемирно известная итальянская актриса Моника Белуччи в очередной раз очаровала поклонников своей элегантностью и неувядаемой красотой в новой эксклюзивной фотосессии. Свежими кадрами с звездой поделилось французское издание Gala, показав изящный бэкстейдж съемки в лучах летнего солнца.

На опубликованных снимках кинодива предстает в классическом и в то же время очень чувственном образе. Моника надела строгий черный костюм, состоящий из безупречно скроенного блейзера и белоснежной рубашки с акцентным высоким воротником.

Моника Белуччи приняла участие в фотосессии Фото: TikTok

Основные элементы роскошного наряда звезды:

Прическа: Распущенные длинные волосы с её фирменной прямой челкой, мягко обрамляющей лицо.

Распущенные длинные волосы с её фирменной прямой челкой, мягко обрамляющей лицо. Аксессуары: Лаконичные, но выразительные акценты — золотое фактурное кольцо на указательном пальце и изящные серьги-кольца.

Лаконичные, но выразительные акценты — золотое фактурное кольцо на указательном пальце и изящные серьги-кольца. Макияж: Элегантный макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глаза и лёгким блеском на губах.

Моника Белуччи предстала в классическом образе Фото: TikTok

Как следует из оригинальной публикации на сайте gala.fr, эта съемка состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Биаррице — Nouvelles Vagues (#festivalnouvellesvagues).

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