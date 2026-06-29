Розкішна Моніка Белуччі знялась в новій фотосесії (фото)

Всесвітньо відома італійська акторка Моніка Белуччі вкотре зачарувала шанувальників своєю елегантністю та нев'янучою красою в новій ексклюзивній фотосесії. Свіжими кадрами з зіркою поділилося французьке видання Gala, показавши витончений бекстейдж зйомки у променях літнього сонця.

На опублікованих кадрах кінодіва постає в класичному та водночас дуже чуттєвому образі. Моніка приміряла строгий чорний костюм, що складається з бездоганно скроєного блейзера, та білосніжну сорочку з акцентним високим коміром.

Моніка Белуччі знялась у фотосесії Фото: TikTok

Головні деталі розкішного аутфіту зірки:

Зачіска: Розпущене довге волосся з її фірмовим прямим чубчиком, що м'яко обрамляє обличчя.

Розпущене довге волосся з її фірмовим прямим чубчиком, що м'яко обрамляє обличчя. Аксесуари: Лаконічні, але виразні акценти — золота фактурна каблучка на вказівному пальці та витончені сережки-кільця.

Лаконічні, але виразні акценти — золота фактурна каблучка на вказівному пальці та витончені сережки-кільця. Макіяж: Елегантний мейкап у нюдових відтінках з акцентом на очі та легким блиском на губах.

Моніка Белуччі постала в класичному образі Фото: TikTok

Як стає зрозуміло з оригінальної публікації видання gala.fr, ця зйомка пройшла в межах Міжнародного кінофестивалю в Біарриці — Nouvelles Vagues (#festivalnouvellesvagues).

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