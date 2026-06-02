Трансгендерна дочка Ілона Маска знялася в рекламі спіднього (фото)

Американська співачка та бізнесвумен Ріанна для зйомки в нових комплектах спіднього свого бренду Savage X Fenty запросила трансгендерну дочку Ілона Маска, 22-річну Вівіан Вілсон.

Модель позувала перед камерою в чорній білизні з білими надписами, з якої ефектно спадала сяйлива бахрома. А фото поширили в соціальних мережах бренду.

Вілсон постала в драматичних позах. Зокрема, донька Ілона Маска на підборах похвалилася довгими та стрункими ногами.

На білизні можна побачити такі надписи: "Гордість", "Любов", "Квір".

Вівіан Вілсон Фото: Twitter/Savage X Fenty by Rihanna

Дочка Ілона Маска: що відомо

Про бажання Ксав'єра (перше ім'я дівчини) зробити трансгендерний перехід стало відомо у 2022 році. Мільярдер публічно казав, що "втратив сина".

А Вілсон почала зніматися для глянців та рекламних кампейнів. Наприкінці 2025 року дівчина навіть дебютувала на подіумі в ролі манекенниці. А щодо Маска, то вона публічно називає батька "жалюгідним".

"Ти не сім'янин, ти серійний перелюбник, який не перестає брехати про власних дітей", — писала Вівіан у Threads, маючи на увазі численні скандали зі зрадами її батька та його дітьми.

Вівіан Вілсон стала обличчям нової рекламної кампанії бренду Savage X Fenty. Її участь у зйомках привернула увагу користувачів соцмереж і викликала активне обговорення.

Старша дочка Ілона Маска і його першої дружини, канадської письменниці Джастін Маск, дебютувала в ролі моделі і знялася в рекламі бренду нижньої білизни Tomboyx.

Крім того, Вівіан хотіла виїхати з США через перемогу Трампа на виборах.