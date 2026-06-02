Трансгендерная дочь Илона Маска снялась в рекламе нижнего белья (фото)

Американская певица и бизнесвумен Рианна для съемки в новых комплектах нижнего белья своего бренда Savage X Fenty пригласила трансгендерную дочь Илона Маска, 22-летнюю Вивиан Уилсон.

Модель позировала перед камерой в черном белье с белыми надписями, с которого эффектно спадала сияющая бахрома. А фото распространили в социальных сетях бренда.

Уилсон предстала в драматических позах. В частности, дочь Илона Маска на каблуках похвасталась длинными и стройными ногами.

На белье можно увидеть такие надписи: "Гордость", "Любовь", "Квир".

Вивиан Уилсон Фото: Twitter/Savage X Fenty by Rihanna

Дочь Илона Маска: что известно

О желании Ксавьера (первое имя девушки) сделать трансгендерный переход стало известно в 2022 году. Миллиардер публично говорил, что "потерял сына".

А Уилсон начала сниматься для глянцев и рекламных кампейнов. В конце 2025 года девушка даже дебютировала на подиуме в роли манекенщицы. А что касается Маска, то она публично называет отца "жалким".

"Ты не семьянин, ты серийный прелюбодей, который не перестает врать о собственных детях", — писала Вивиан в Threads, имея в виду многочисленные скандалы с изменами ее отца и его детей.

Вивиан Уилсон стала лицом новой рекламной кампании бренда Savage X Fenty. Ее участие в съемках привлекло внимание пользователей соцсетей и вызвало активное обсуждение.

Старшая дочь Илона Маска и его первой жены, канадской писательницы Джастин Маск, дебютировала в роли модели и снялась в рекламе бренда нижнего белья Tomboyx.

Кроме того, Вивиан хотела уехать из США из-за победы Трампа на выборах.