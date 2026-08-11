Моніка Белуччі показалась у мереживній сукні (фото)

Італійська кінодіва Моніка Беллуччі прикувала до себе увагу під час виходу на червону доріжку 79-го кінофестивалю у Локарно. Зірка завітала на швейцарську прем'єру стрічки "Запрошення", вразивши гостей заходу своїм вишуканим виглядом.

Для урочистої події 61-річна актриса обрала розкішне чорне максівбрання з відкритими плечима та прозорими мереживними елементами.

Моніка Белуччі у мереживі Фото: колаж Фокус

Розкішний аутфіт Белуччі доповнила лаконічними аксесуарами: витонченим золотим кольє та мініатюрною шкіряною сумочкою на короткому ремінці. Елегантне класичне укладання розпущеного волосся та акцентний макіяж гармонійно завершили вечірній образ зірки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Всесвітньо відома італійська акторка Моніка Белуччі вкотре зачарувала шанувальників своєю елегантністю та нев'янучою красою в новій ексклюзивній фотосесії. Свіжими кадрами з зіркою поділилося французьке видання Gala, показавши витончений бекстейдж зйомки у променях літнього сонця.

Моніка Белуччі — одна з найкрасивіших жінок планети. У її житті було багато шанувальників, але заміжня зірка була двічі. Фокус згадав найголовніших чоловіків у житті італійської красуні.

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Крім того, італійська модель Вітторія Черетті, яку називають дамою серця голлівудського актора Леонардо Ді Капріо, поділилася новими стильними кадрами. В Instagram модель продемонструвала аутфіт — чорну мереживну сукню Gucci, яку вона одягла без бюстгальтера. Ефектний образ підкреслив її фігуру та виглядав сміливо й елегантно водночас.