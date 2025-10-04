Чудо на Хортице: украинец показал, что было на дне реки, когда отступила вода (фото)

Украинец снял уникальные кадры на острове Хортица, что в Запорожской области. Мужчина показал "ростки", которые появились на стволе дерева через 70 лет после затопления.

Очевидец снял короткое видео, где продемонстрировал черные стволы, которые остались на побережье реки после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. По его словам, насаждения снова начали прорастать. Как это возможно, — узнавал Фокус.

"Показываю эксклюзив. На Хортице, кто в Запорожье, тот знает, есть деревья, которые раньше были под водой. Вот это было дно реки. Каховская ГЭС была взорвана, вода после этого спала. Появились эти деревья, которые были под водой 70 лет. Вот они здесь торчали два года и проросли. Оно живет. 70 лет было на дне, но жизнь берет свое", — рассказывает автор видео за кадром.

Разнообразные версии

Мужчина попросил пользователей сети, которые имеют информацию, объяснить, что это такое. Люди начали выдвигать очень разные версии. Скептики, в свою очередь, пишут: "Это не дерево, то трава "портулак" проросла", "Я как дипломированный эколог просто посмеюсь", "Не хочу вас расстраивать, но это сорняк, который растет на сухом стволе дерева".

"Когда не научился в школе, то все считаешь чудом";

"Ни один организм, который был утоплен даже год, умер, не выживет без кислорода. Какая-то гадость прорастает в мертвой древесине. Не выдумывай сказки";

"Вряд ли 70 лет. Рыбаки так делают, втыкают палки, стволы, чтобы там водоросли нарастали и рыба там жила. Потом туда удочку бросаешь и сидишь и ловишь";

На стволе мужчина заметил зеленые ростки Фото: TikTok

"Откуда ты взял, что этим деревьям по 70 лет. Это было в 80-х годах нашего века, когда открыли много баков на платине, вот тогда был вымыт большой кусок берега с деревьями, вот те деревья, которые там были".

Видео собрало более 600 тысяч просмотров, множество комментариев, репостов и других реакций.

