Диво на Хортиці: українець показав, що було на дні річки, коли відступила вода (фото)

Українець зняв унікальні кадри на острові Хортиця, що у Запорізькій області. Чоловік показав "паростки", які з’явились на стовбурі дерева через 70 років після затоплення.

Очевидець зняв коротке відео, де продемонстрував чорні стовбури, які залишились на узбережжі річки після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. За його словами, насадження знову почали проростати. Як це можливо, — дізнавався Фокус.

"Показую ексклюзив. На Хортиці, хто в Запоріжжі, той знає, є дерева, які раніше були під водою. Оце було дно річки. Каховську ГЕС було підірвано, вода після цього спала. Оголились оці дерева, які були під водою 70 років. Оце вони тут стирчали два роки, і ось проросло. Воно живе. 70 років було на дні, але життя бере своє", — розповідає автор відео за кадром.

Різноманітні версії

Чоловік попросив користувачів мережі, які мають інформацію, пояснити, що це таке. Люди почали висувати дуже різні версії. Скептики, своєю чергою, пишуть: "То не дерево, то трава "портулак" проросла", "Я як дипломований еколог просто посміюсь", "Не хочу вас засмучувати, але це бур'ян, який росте на сухому стовбурі дерева".

"Коли не навчився у школі, то все вважаєш дивом";

"Жодний організм, що був втоплений навіть рік, помер, не виживе без кисню. Якась гидота проростає в мертвій деревині. Не вигадуй казки";

"Навряд 70 років. Рибалки так роблять, встромляють палки, стовбури, щоб там водорості наростали й риба там жила. Потім туди вудку кидаєш, сидиш і ловиш";

На стовбурі чоловік помітив зелені паростки Фото: TikTok

"Звідки ти взяв, що цим деревам по 70 років. Це було у 80-х роках нашого століття, коли відкрили багато баків на платині, ось тоді був вимитий великий шмат берега з деревами, оце ті дерева, котрі там були".

Відео зібрало понад 600 тисяч переглядів, безліч коментарів, репостів та інших реакцій.

