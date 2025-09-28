Українець знайшов у погребі подвійну підлогу з сюрпризом від свого діда

Майстер-електрик Євген Романченко, який називає себе "чоловіком на годину", виявив у погребі подвійну підлогу з сюрпризом. Автор відео сподівався знайти там золото чи гроші, але його чекало дещо інше. Подробицями історії він поділився у своїх соціальних мережах.

У серії відео Євген Романченко розповідає про домашні "археологічні розкопки". За його словами, глибина льоху десь три метри. В одному місці з часом прогнулась підлога, тож господар вирішив перевірити, у чому річ. Там на чоловіка чекав цікавий сюрприз. Що саме, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Підіймаємо такий бетонний лист, а там ще щось є. Ще пів метра викопав. Блін, там стоїть повний бутель самогонки. Краще б дід бабло ховав. Пеньок старий. Оце поворот! Написано на ковпачку, що спирт. Так, перший є, а за ним стоїть ще й другий", — коментує електрик у кадрі.

Спершу Євген думав, що там будуть дорогоцінності, але не так сталося, як гадалося. "Дід просто був алкашом", — підсумував він.

Що пишуть люди?

Глядачі не стримували себе у коментарях. Багато людей почали виправдовувати старенького чоловіка.

"Якби дід був алкашом, то там би були пусті бутлі, а так це валюта 80-90 років, був з припасами на чорний день", – захистила дідуся одна з учасниць обговорення. "Це на ті часи й було як золото", — додала інша. "Якби ховав гроші, то це б були папірці, фантики, а так це жидка валюта, інфляція їх не загрожує. Літр самогонна (спирту), то завжди літр самогонна при любій владі і ситуації", — підтримує думку наступний користувач.

Сумарно ролики Романченка зібрали майже один мільйон переглядів, багато репостів, вподобайок та інших реакцій.

