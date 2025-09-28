Украинец нашел в погребе двойной пол с сюрпризом от своего деда

Мастер-электрик Евгений Романченко, который называет себя "мужчиной на час", обнаружил в погребе двойной пол с сюрпризом. Автор видео надеялся найти там золото или деньги, но его ждало нечто иное. Подробностями истории он поделился в своих социальных сетях.

Related video

В серии видео Евгений Романченко рассказывает о домашних "археологических раскопках". По его словам, глубина погреба где-то три метра. В одном месте со временем прогнулся пол, поэтому хозяин решил проверить, в чем дело. Там мужчину ждал интересный сюрприз. Что именно, — читайте в материале Фокуса.

"Поднимаем такой бетонный лист, а там еще что-то есть. Еще полметра выкопал. Блин, там стоит полный бутыль самогонки. Лучше бы дед бабло прятал. Пенек старый. Вот это поворот! Написано на колпачке, что спирт. Да, первый есть, а за ним стоит еще и второй", — комментирует электрик в кадре.

Сначала Евгений думал, что там будут драгоценности, но не так случилось, как думалось. "Дед просто был алкашом", — подытожил он.

Что пишут люди?

Зрители не сдерживали себя в комментариях. Многие люди начали оправдывать пожилого мужчину.

"Если бы дед был алкашом, то там бы были пустые бутыли, а так это валюта 80-90 годов, был с припасами на черный день", — защитила дедушку одна из участниц обсуждения. "Это по тем временам и было как золото", — добавила другая. "Если бы прятал деньги, то это бы были бумажки, фантики, а так это жидка валюта, инфляция им не грозит. Литр самогона (спирта), то всегда литр самогона при любой власти и ситуации", — поддерживает мнение следующий пользователь.

Суммарно ролики Романченко собрали почти один миллион просмотров, много репостов, лайков и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Козуб поделилась своей проблемой в социальных сетях. Женщина утверждает, что сосед не дал разрешения на установку забора на границе их земельных участков.

76-летний британец Фрэнсис Проктор из города Саутпорт в течение трех десятилетий собственноручно выкопал сеть подземных пещер глубиной 6 метров под садом своего дома.

Женщина, которую зовут Любовь, рассказала о своем переезде в сельский дом, где осталось много вещей от предыдущих владельцев. Кое-что из найденного ее очень сильно поразило.