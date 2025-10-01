Что такое мальдонская соль: повар раскрыла интересные свойства (фото)

Повара призывают не ограничиваться одним видом соли, ведь все они имеют разный состав, размер и скорость растворения, что критически влияет на вкус блюд.

Эксперты кулинарии назвали виды соли, которые должны быть в запасе, — от универсальной до идеальной соли, способной придать блюдам совершенства и изысканности вкуса. Подробнее об этом пишет издание HuffPost.

Diamond Crystal Kosher Salt — это соль, которая, по мнению специалистов, должна быть основной на любой кухне. Она стала самой популярной солью в американских кулинарных книгах за последние десятилетия.

Универсальная соль

"Зерна Diamond Crystal крупнее, легче и более воздушные, чем у большинства конкурентов. Это означает, что щепотка этой соли содержит меньше натрия. Все сводится к размеру и консистенции зерна, а также доступности", — убежден шеф-повар Даниэль Це из Wander the Resort.

Это мнение поддерживает Кирстин Белява, шеф-повар Ironwood Kitchen & Cocktails: "Этот вид соли менее соленый и имеет более рассыпчатую структуру, что важно, поскольку хлопья быстро и равномерно растворяются, обеспечивая более последовательный привкус, будь то при солении курицы, приготовлении карамели или теста для печенья.

Соль для гурманов

Если Diamond Crystal — это "рабочая лошадка", то Maldon Flaky Sea Salt — соль для гурманов, которая придает блюду особый хруст и утонченность. Ее крупные, рыхлые, стекловидные хлопья являются фаворитом для финального штриха.

Соль Diamond Crystal и Maldon Flaky Sea Salt Фото: HuffPost

Важно помнить, что Maldon не подходит для рецептов, где важна точность, поскольку ее хлопья слишком неравномерны. По словам поваров, ее "магия" проявляется именно на финише, создавая деликатный хруст и взрыв минерального вкуса.

Копченая морская соль

Хотя кулинары, как правило, скептически относятся к большинству ароматизированных солей — они сделали исключение для копченой морской соли, что "добавляет глубины вкусу" без перенасыщения.

"Я использую ее, когда хочу добавить финальный штрих и одновременно дымную нотку во вкус блюда. Идеально подходит к мясу, рыбе, овощам и всему, чему вы хотите добавить аромат дыма. Любое блюдо, которое готовите на гриле, будет удивительно вкусно с копченой солью Maldon, поскольку она подчеркнет вкус гриля", — заключает Даниэль Це.

