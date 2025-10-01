Что такое мальдонская соль: повар раскрыла интересные свойства (фото)
Повара призывают не ограничиваться одним видом соли, ведь все они имеют разный состав, размер и скорость растворения, что критически влияет на вкус блюд.
Эксперты кулинарии назвали виды соли, которые должны быть в запасе, — от универсальной до идеальной соли, способной придать блюдам совершенства и изысканности вкуса. Подробнее об этом пишет издание HuffPost.
Diamond Crystal Kosher Salt — это соль, которая, по мнению специалистов, должна быть основной на любой кухне. Она стала самой популярной солью в американских кулинарных книгах за последние десятилетия.
Универсальная соль
"Зерна Diamond Crystal крупнее, легче и более воздушные, чем у большинства конкурентов. Это означает, что щепотка этой соли содержит меньше натрия. Все сводится к размеру и консистенции зерна, а также доступности", — убежден шеф-повар Даниэль Це из Wander the Resort.
Это мнение поддерживает Кирстин Белява, шеф-повар Ironwood Kitchen & Cocktails: "Этот вид соли менее соленый и имеет более рассыпчатую структуру, что важно, поскольку хлопья быстро и равномерно растворяются, обеспечивая более последовательный привкус, будь то при солении курицы, приготовлении карамели или теста для печенья.
Соль для гурманов
Если Diamond Crystal — это "рабочая лошадка", то Maldon Flaky Sea Salt — соль для гурманов, которая придает блюду особый хруст и утонченность. Ее крупные, рыхлые, стекловидные хлопья являются фаворитом для финального штриха.
Важно помнить, что Maldon не подходит для рецептов, где важна точность, поскольку ее хлопья слишком неравномерны. По словам поваров, ее "магия" проявляется именно на финише, создавая деликатный хруст и взрыв минерального вкуса.
Копченая морская соль
Хотя кулинары, как правило, скептически относятся к большинству ароматизированных солей — они сделали исключение для копченой морской соли, что "добавляет глубины вкусу" без перенасыщения.
"Я использую ее, когда хочу добавить финальный штрих и одновременно дымную нотку во вкус блюда. Идеально подходит к мясу, рыбе, овощам и всему, чему вы хотите добавить аромат дыма. Любое блюдо, которое готовите на гриле, будет удивительно вкусно с копченой солью Maldon, поскольку она подчеркнет вкус гриля", — заключает Даниэль Це.
