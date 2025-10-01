Підтримайте нас RU
Що таке мальдонська сіль: кухарка розкрила цікаві властивості (фото)

Жінка солить страву
Кулінари розповіли про властивості солі | Фото: Pixels

Кухарі закликають не обмежуватися одним видом солі, адже всі вони мають різний склад, розмір і швидкість розчинення, що критично впливає на смак страв.

Експерти кулінарії назвали види солі, які мають бути в запасі, — від універсальної до ідеальної солі, здатної надати стравам довершеності та вишуканості смаку. Детальніше про це пише видання HuffPost.

Diamond Crystal Kosher Salt — це сіль, яка, на думку фахівців, має бути основною на будь-якій кухні. Вона стала найпопулярнішою сіллю в американських кулінарних книгах за останні десятиліття.

Універсальна сіль

"Зерна Diamond Crystal більші, легші та більш повітряні, ніж у більшості конкурентів. Це означає, що щіпка цієї солі містить менше натрію. Все зводиться до розміру та консистенції зерна, а також доступності", — переконаний шеф-кухар Даніель Це з Wander the Resort.

Цю думку підтримує Кірстін Бєлява, шеф-кухар Ironwood Kitchen & Cocktails: "Цей вид солі менш солоний і має більш розсипчасту структуру, що важливо, оскільки пластівці швидко й рівномірно розчиняються, забезпечуючи більш послідовне присмачування, чи то під час соління курки, чи приготування карамелі або тіста для печива.

Сіль для гурманів

Якщо Diamond Crystal — це "робоча конячка", то Maldon Flaky Sea Salt — сіль для гурманів, яка надає страві особливого хрускоту та витонченості. Її великі, пухкі, склоподібні пластівці є фаворитом для фінального штриха.

Види солі
Сіль Diamond Crystal та Maldon Flaky Sea Salt
Фото: HuffPost

Важливо пам’ятати, що Maldon не підходить для рецептів, де важлива точність, оскільки її пластівці занадто нерівномірні. За словами кухарів, її "магія" проявляється саме на фініші, створюючи делікатний хрускіт і вибух мінерального смаку.

Копчена морська сіль

Хоча кулінари, як правило, скептично ставляться до більшості ароматизованих солей — вони зробили виняток для копченої морської солі, що "додає глибини смаку" без перенасичення.

"Я використовую її, коли хочу додати фінальний штрих і водночас димну нотку в смак страви. Ідеально підходить до м’яса, риби, овочів та всього, чому ви хочете додати аромату диму. Будь-яка страва, яку готуєте на грилі, буде дивовижно смакувати з копченою сіллю Maldon, оскільки вона підкреслить смак гриля", — підсумовує Даніель Це.

