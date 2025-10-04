Плохо закончится: 3 фразы, которые никогда нельзя говорить на работе

В профессиональной среде мелкие речевые привычки могут незаметно снижать авторитет и уверенность человека. Эксперты советуют внимательнее относиться к формулировкам, ведь от них часто зависит, как воспринимают вашу работу и ценность в команде.

Бывшая чемпионка мира по дебатам, доктор философии Кейт Мейсон из Австралии, уверена: способ, которым вы общаетесь, может быть не менее важным, чем само содержание сообщения, пишет CNBC.

Мейсон проживает в Сиднее и имеет более десяти лет опыта в сфере корпоративных коммуникаций, работала в Google и YouTube, а в 2017 году основала собственную компанию Hedgehog + Fox. Впоследствии она стала бизнес-коучем и консультантом по коммуникациям.

За годы практики эксперт заметила распространенное явление, которое называет "синдромом навязчивости". Оно заключается в том, что многие профессионалы — особенно женщины — слишком беспокоятся, чтобы никого не побеспокоить, и поэтому преуменьшают собственные достижения. Такое поведение, по словам Мейсон, "подрывает их уверенность и обесценивает работу".

"Это не о том, чтобы указывать на ошибки, а скорее о дружеском напоминании: если такой подход вам вредит, можно попробовать иначе", — объясняет она.

Свои наработки Мейсон собрала в первой книге "Powerfully Likeable: A Woman's Guide to Effective Communication", которая вышла в этом месяце. В ней она делится советами по эффективному профессиональному общению.

Что лучше не говорить на работе

Вот три распространенные фразы, которые, по ее мнению, лучше не употреблять на работе, и их более удачные замены:

1. "Это займет всего секунду"

По словам Мейсон, такую фразу обычно используют из уважения к чужому времени. Но на самом деле она создает ложные ожидания: "ничего не длится секунду". В результате собеседник может раздражиться, а ваше мнение будет казаться неважным. Лучше сразу запланировать конкретное время и объяснить, что именно хотите обсудить.

2. "Если что — не проблема"

Этим выражением люди часто пытаются "смягчить" просьбу. Но фактически это сигнализирует, что задача не имеет большого значения. Поэтому адресат относится к ней менее серьезно. Эффективнее сразу уточнить цель и дедлайн: например, попросить внести правки к определенному времени. Исследования показывают: когда просьба имеет объяснение, вероятность ее выполнения возрастает.

3. "Я не эксперт, но..."

Такое начало сразу снижает ваш профессиональный вес, убеждена Мейсон. Люди часто преуменьшают собственные знания из-за неуверенности, особенно если они новички в коллективе. Вместо этого стоит подчеркивать уникальный опыт, благодаря которому вас и пригласили на работу. Это помогает снизить тревожность и повышает авторитет в команде.

"Вас выбрали не за то, что вы копия руководителя, а за ваши собственные знания. Когда это осознаешь, становится намного легче", — добавляет Мейсон.

