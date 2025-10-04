Погано закінчиться: 3 фрази, які ніколи не можна говорити на роботі

У професійному середовищі дрібні мовні звички можуть непомітно знижувати авторитет і впевненість людини. Експерти радять уважніше ставитися до формулювань, адже від них часто залежить, як сприймають вашу роботу та цінність у команді.

Related video

Колишня чемпіонка світу з дебатів, докторка філософії Кейт Мейсон з Австралії, впевнена: спосіб, у який ви спілкуєтеся, може бути не менш важливим, ніж сам зміст повідомлення, пише CNBC.

Мейсон проживає у Сіднеї та має понад десять років досвіду у сфері корпоративних комунікацій, працювала в Google і YouTube, а у 2017 році заснувала власну компанію Hedgehog + Fox. Згодом вона стала бізнес-коучем та консультанткою з комунікацій.

За роки практики експертка помітила поширене явище, яке називає "синдромом нав’язливості". Воно полягає в тому, що багато професіоналів — особливо жінки — надто переймаються, щоб нікого не потурбувати, і через це применшують власні досягнення. Така поведінка, за словами Мейсон, "підриває їхню впевненість і знецінює роботу".

"Це не про те, щоб вказувати на помилки, а радше про дружнє нагадування: якщо такий підхід вам шкодить, можна спробувати інакше", — пояснює вона.

Свої напрацювання Мейсон зібрала у першій книзі "Powerfully Likeable: A Woman’s Guide to Effective Communication", яка вийшла цього місяця. У ній вона ділиться порадами щодо ефективного професійного спілкування.

Що краще не говорити на роботі

Ось три поширені фрази, які, на її думку, краще не вживати на роботі, та їхні вдаліші заміни:

1. "Це займе лише секунду"

За словами Мейсон, таку фразу зазвичай використовують із поваги до чужого часу. Проте насправді вона створює хибні очікування: "нічого не триває секунду". У результаті співрозмовник може роздратуватися, а ваша думка здаватиметься неважливою. Краще одразу запланувати конкретний час і пояснити, що саме хочете обговорити.

2. "Якщо що — не проблема"

Цим висловом люди часто намагаються "пом’якшити" прохання. Але фактично це сигналізує, що завдання не має великого значення. Тому адресат ставиться до нього менш серйозно. Ефективніше одразу уточнити мету й дедлайн: наприклад, попросити внести правки до певного часу. Дослідження показують: коли прохання має пояснення, ймовірність його виконання зростає.

3. "Я не експерт, але…"

Такий початок одразу знижує вашу професійну вагу, переконана Мейсон. Люди часто применшують власні знання через невпевненість, особливо якщо вони новачки в колективі. Натомість варто підкреслювати унікальний досвід, завдяки якому вас і запросили на роботу. Це допомагає знизити тривожність і підвищує авторитет у команді.

"Вас обрали не за те, що ви копія керівника, а за ваші власні знання. Коли це усвідомлюєш, стає набагато легше", — додає Мейсон.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, адвокатка, партнерка юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Валерія Гудій пояснила, коли працівник має право відмовитися від офісної роботи.