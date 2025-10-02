"Холостяк" 14 сезон: одной из участниц стала скандальная "Мисс Украина 2023" — что о ней известно (видео)

Уже 17 октября состоится премьера нового сезона романтического шоу "Холостяк". Накануне старта проекта создатели постепенно открывают детали, чтобы заинтересовать зрителей.

Одним из первых сюрпризов стало раскрытие имени одной из участниц. На официальной Instagram-странице "Холостяка" опубликовали видео с участием 21-летней Софии Шамии. Она уже известна широкой аудитории как "Мисс Украина-2023".

В ролике показали ее визитку и кадры с первой вечеринки. Девушка призналась, что после получения титула мужчины начали воспринимать ее совсем иначе, однако на проекте она стремится к искренности.

"Немножко волнуюсь. Мне кажется, что с тобой я могу быть настоящей", — сказала София во время встречи с Тарасом Цимбалюком, главным героем проекта.

София Шамия: что известно о "Мисс Украина 2023"

Ранее София Шамия попала в громкую историю после интервью блогеру Николасу Карми в рубрике "Сколько стоит ваш лук?". Тогда София рассказала, что ее образ стоил более 19 тысяч гривен, а сумка — около $2000. Больше всего обсуждений вызвала ее реплика о "деревне".

После шутки о перекрученном названии бренда и фразы, прозвучавшей "как из села", блогер заметил, что не стоит употреблять такие слова в негативном смысле. Однако попытка объяснить ситуацию лишь вызвала новую волну критики — модель сказала, что ездит к бабушке "в село — Умань", а потом уточнила, что имела в виду село рядом с городом.

Также в том же интервью София поделилась своим видением отношений. По ее словам, избранник должен зарабатывать не менее 5000 долларов в месяц. В то же время девушка подчеркнула, что не хочет финансово зависеть от партнера.

